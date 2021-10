Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Gold vs. Bitcoin - was entwickelt sich besser? (Interview Mark Valek) Gold oder Bitcoin... oder doch lieber beide? Was sind die Vor- und Nachteile beider Anlagen und wer wird sich in Zukunft besser entwickeln? Im Interview mit Mark Valek dem Mitgründer von Incrementum AG besprechen wir genau das und klären auf, was in der momentanen Inflation die bessere Anlage ist. Viel Spaß!