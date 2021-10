Vorbörse DAX am 25.10.2021 mit Blick auf Bitcoin, 20 Jahre iPod von Apple, Spotify und Amazon Aktien

Auch zum Wochenstart ist von Volatilität wenig zu sehen. Wir notieren in der Vorbörse nahezu unverändert und damit in der Bandbreite der letzten Handelstage. Zu feiern gibt es heute aber ein Jubiläum, was unseren Konsum von Musik mit prägte. 20 …