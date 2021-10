Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Wie in einer KRISE investieren? (Interview Dr. Andreas Beck) Ist der Kapitalismus am Ende? Steuern wir auf eine Krise zu? Wie investiert man richtig in Krisen? Über all das spreche ich heute mit dem Portfoliomanager Dr. Andreas Beck.