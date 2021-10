DAX deutlich schwächer, Quartalszahlen von Apple und Amazon belasten den Markt, Vorbörse 15.580

Der DAX hat gestern zur EZB-Sitzung kaum reagiert. Es gab dort auch keine neuen Erkenntnisse, die den Markt aus der Niedrigvolaphase hätten treiben können.

Ebenso war der Handel in den USA eher ruhig. Erst in der Nachbörse kam es zu Verwerfungen. Die Quartalszahlen von Apple und Amazon standen an. Beide Aktien regierten negativ, da die Analystenerwartungen verfehlt wurden.