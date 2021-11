Stärke im DAX bleibt bestehen, Ryanair mit Quartalszahlen,, Analogie Lufthansa, Starbucks wächst

Der DAX kann den morgendlichen Drive beibehalten und sich in Richtung 16.000 weiter an der Oberseite des Chartbildes orientieren. Damit folgt er den US-Indizes, die in der Vorwoche bereits neue Rekorde schrieben. Darauf geht unser Händler Stephan in …