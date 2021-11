DAX an der 15.800 abwartend, Konsumneigung sinkt, Puma und Metro betroffen, weitere Quartalszahlen

Der DAX scheint am Morgen an die 15.800 gefesselt, die im Chartbild als Widerstandszone gilt. Wie sich das genau skizziert, zeigt Andreas Bernstein mit dem interaktiven Blick auf die Charts auf. Zumindest war der Monatsstart gelungen, auch in den …