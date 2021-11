DAX strebt zur 16.000, HelloFresh hebt ab, Shop Apotheke nach Bodenbildung, Tesla über 1.000 Euro

Der DAX kann seinen starken Monatsstart fortsetzen und sich der 16.000er-Marke nähern. Damit trennen ihn nur noch rund 100 Punkte vom Allzeithoch.

Auf fast gleichem Punktniveau notiert der Nasdaq und schreibt bereits neue Rekorde. Vor allem die Tesla zieht hier deutlich an und markierte jüngst mit 1.000 Euro einen neuen Rekordstand in Euro. Was steckt dahinter? Mit Daniel Saurenz sprechen wir über diese "heisse" Aktie ebenso, wie über Plug Power und Lucid Motors, die erste Fahrzeuge nun auslieferten.