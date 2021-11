Aktienlust Aktuell – BYD, PVA Tepla, Qiagen, Hugo Boss, Aixtron, Albemarle uvm.: Es regnet Zahlen

Jürgen Schmitt,über das Börsengeschehen

Auch heute präsentiert Euch Jürgen jede Menge frischer Quartalszahlen. Wie reagieren die Märkte darauf und wie solltet Ihr Euch jetzt diesbezüglich positionieren. Ganz konkret gibt es Einschätzungen zu BYD, PVA Tepla, Qiagen, Hugo Boss, Aixtron, Albemarle, Evonik, Hannover Rück, Deutsche Post, Electronic Arts, Take Two Interactive, Vonovia, HeidelbergCement, Siemens Healthineers, Brenntag und Sunpower. Sollte man inzwischen auch mal an Gewinnmitnahmen denken? Schließlich ist der Fear & Greed-Index wieder in den extrem optimistischen Bereich vorgedrungen. Seht Euch jetzt unser aktuelles Video dazu auf aktienlust.tv an.

