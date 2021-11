Aktienlust Aktuell – Tesla, BioNTech, Varta, Pfizer, Apple, Nike: Darauf müsst Ihr achten!

Jürgen Schmitt,über das Börsengeschehen

Zu Beginn der neuen Börsenwoche bringen Mick und Jürgen wie gewohnt die wichtigsten Meldungen und Termine unter einen Hut. Was war in den letzten Tagen los und auf was müsst Ihr in der neuen Börsenwoche besonders achten? Am Freitag herrschte große Aufregung, als Pfizer mit vielversprechenden Testergebnissen eines neuen Medikaments gegen Covid-19 herauskam. Das führte zu einigen Kurskapriolen. Auch Varta stand kräftig unter Feuer, nachdem der Batteriehersteller die Prognosen kappen musste. Doch langfristig ist es einfach entscheidend, bei guten Aktien auch Krisenphasen auszusitzen. Seht Euch jetzt unser aktuelles Video dazu auf aktienlust.tv an.

Kompletten Artikel lesen