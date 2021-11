DAX weiter über 16.000, Quartalszahlen von BioNTech begeistern, Blick auf General Electric Konzern

Der DAX kann sich auch zur Wochenmitte über der 16.000er-Marke halten und startet nach einem Test dieser Region am Morgen fester. Damit kann womöglich erneut an das Allzeithoch des Vortages angeknüpft werden. Es wurde am Dienstag abverkauft.

Die Stimmung in den USA bleibt trotz dem Tesla-Rutsch gestern positiv. Dies signalisiert der Fear&Greed Index.