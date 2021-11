5,4 Prozent Teuerung Vorerst kein Fed-Zinshammer: Diese Branchen profitieren von Bidens Aufbau-Plan

In den USA liegt die Inflation so hoch wie seit 13 Jahren nicht mehr. Trotzdem glaubt US-Expertin Sandra Navidi nicht an steigende Zinsen. Die Notenbank Fed wolle starke Volatilität im Markt verhindern.