DAX weiter über 16.000, Volkswagen plant neues Werk, Ansage an Tesla, Schaeffler Quartalszahlen

Der DAX kann sich am Morgen erneut über der 16.000 behaupten. Die kurze Schwäche vom Vortag bis auf 15.985 kann als Test der Unterseite bewertet werden. Dennoch waren die US-Märkte etwas schwächer und haben damit auch das Sentiment ein wenig abgebaut.

Schwerpunktmäßig schauen wir auf die Klimaziele, die mit dem Umbau der Automobilindustrie verbunden sind. Volkswagen hat parallel zum Umweltgipfel den Bau eines neuen Werks in Wolfsburg vermeldet. Dort sollen in nur zehn Stunden neue Modelle vom Band rollen, die Kunden begeistern und damit von der Produktionszeit her durchaus mit Tesla mithalten können. Genau diese "Kampfansage" ist also erfolgt - wie reagieren die Aktienkurse der beiden Unternehmen?