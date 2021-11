Viele Anleger setzten mit speziellen Themen-ETFs auf Zukunftsthemen, meint Markus Kaiser, ETF-Experte beim Vermögensverwalter Greiff Capital. Doch aufgepasst: Wer statt dem klassischen Weltportfolio des MSCI World auf Trendthemen setzt, müsse seine Produkte gezielt auswählen und beobachten.

140 Milliarden Euro wurden in diesem Jahr in Europa in Indexfonds investiert, die Hälfte davon in nachhaltige Produkte. So profitierte beispielsweise auch der L&G Hydrogen Economy ETF. Bei den Kunden des Smartbroker lagt der Indexfonds im Oktober auf Platz 2 der meistgehandelten ETFs.

Mehr zu den Top ETFs beim Smartbroker sehen Sie im Video.

Video: Beate Hoffbauer, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion