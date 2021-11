Wochenrückblick der LS-X mit DAX und den Aktien von Five9, Upstart, Beyond Meat und YETI zur Analyse

In diesem Wochenrückblick schauen wir bereits am Freitag auf die Märkte und Entwicklungen. Zur Vorwoche hat der DAX sehr stark aufgeholt, zeigt ein Plus und zudem auch ein stabiles Verhalten über der runden 16.000er-Marke. Wie schätzt dies unser Händler Daniel ein?

Neben dem Blick auf die Rohstoffe fällt auf, dass die US-Märkte eher konsolidieren als weiter steigen. Ist das nur eine Pause?