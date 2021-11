DAX am Morgen unverändert, Nordex mit Quartalszahlen, Wirecard-Ausverkauf, Bitcoin und Inflation

Der DAX steht in der Vorbörse genau unverändert wie am Freitag bei knapp 16.100 Punkten. Das sind nur 25 Punkte Abstand zu einem neuen Rekord. Neue Rekorde sahen wir in der Vorwoche mehrfach, doch eher mit geringer Vola. Genau dies ist das erste Thema der Woche.

Spannend ist das Geschehen um Bitcoin. In Argentinien gilt die bekannte Kryptowährung als Inflationsschutz. Darauf gehen wir nun näher ein und zeigen das Chartbild auf, was ebenfalls nah an den Rekordlevels notiert.