Was ICH fordere - Politik, Geldsystem und Gesellschaft (Bitcoin, KI und Blockcha Heute mein Vortrag für das liberale Institut in Zürich. Wie können wir die Technologie der Zukunft von Bitcoin und Blockchain für uns und für eine bessere Zukunft einsetzen? Wie muss die Politik der Zukunft aussehen? Was sehe ich für ein neues System und was sind meine Lösungsvorschläge?