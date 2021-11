Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Blackout/Stromausfall kommt - worauf Du Dich vorbereiten musst! (Insider Tipps) Ist ein Blackout auch in Deutschland möglich? Wie sicher ist das europäische Verbundnetz? Deutschland schaltet als einziges Land grundlastfähige Kern- und Kohlekraftwerke ab - haben wir Ersatz? Was passiert dann? Was passiert nach einem Stromausfall? Was ist der Unterscheid zu einem Blackout und wie bereitest Du Dich darauf am besten vor? All das und noch mehr in einer neuen Folge „Finanzielle Intelligenz“.