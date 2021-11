Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

INFLATION - die legale Enteignung! (Interview Dr. Ingo Sauer) In Deutschland haben wir ein 28 Jahreshoch bei der Inflation mit 4,5 %. In den USA sogar ein 31 Jahreshoch mit 6,2 %. Was ist Inflation? Wie kann man sich schützen? Kommt automatisch eine Hyperinflation? Wie lange bleibt der Euro uns noch erhalten und können Notenbanken Pleite gehen? Als das heute in einer neuen Folge "Marc spricht mit" Dr. Ingo Sauer.