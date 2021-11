Pandemie, Impfstoffe, Fakten und Mythen

aktienlust kompakt: https://goo.gl/FtzZSa

Heute nehmen sich Jürgen und Jens das Thema vor, das uns alle derzeit bewegt, aufregt oder auch aufwühlt. Jedenfalls sind wir alle von Lockdowns, Einschränkungen, Impfungen aber eben leider auch von Infektionen, Krankheits- und Todesfällen betroffen. Gibt es Corona überhaupt? Wo kommt es her? Und was richten die Impfstoffe an? Hat Pfizer das rettende Medikament in der Pipeline oder müssen wir uns weiterhin impfen? Und mit was? Dies und vieles mehr besprechen Jens und Jürgen in ihrem kleinen Sonder-Webinar auf aktienlust.tv.

Wir befinden uns praktisch auf dem Höhepunkt der laufenden Berichtssaison. Ein regelrechter Zahlenreigen prasselt derzeit über uns herein. Nun steigen auch die ersten DAX-Aktien mit ein. So öffneten Deutsche Bank, BASF und Puma ihre Bücher. Die Reaktionen darauf fielen höchst unterschiedlich aus. Im Mittelpunkt stehen aber ganz klar die Zahlen an der Wall Street. Dort pulverisierten Microsoft und Alphabet gestern nachbörslich einmal mehr die ohnehin schon hohen Erwartungen. Doch es gibt noch viele weitere Themen zu besprechen. Seht Euch jetzt unser aktuelles Video dazu auf aktienlust.tv an.

