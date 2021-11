Aktienlust Aktuell – Adidas, Allianz, Infineon, Plug Power, Coinbase, SMA uvm.

Heute gibt es wieder einmal jede Menge Zahlen, Ausblicke und Marktreaktionen zu verarbeiten. Das alles in einem Umfeld, in dem die Märkte kurzfristig überkauft und damit eigentlich reif für eine kleine Atempause sind. Auf der anderen Seite bleibt der Anlagedruck ungebremst hoch. Vor diesem Hintergrund spricht sehr viel dafür, dass es sich lohnen sollte, Rücksetzer zum Einstieg zu nutzen. Doch bei welchen Aktien. Heute schaut sich Jürgen die Zahlen und Reaktionen bei Adidas, Allianz, E.ON, Infineon, Continental, SMA Solar, Einhell, Coinbase und Plug Power an. Was ist daraus zu machen? Seht Euch jetzt unser aktuelles Video dazu auf aktienlust.tv an.

0:00 Begrüßung

2:01 Aktueller Markt

3:50 Allianz

5:26 Adidas

7:41 Infineon

9:03 Eon

10:16 Continental

11:51 SMA Solar

12:58 Einhell

14:13 Coinbase

15:10 Plug Power

16:07 Chatfragen

20:24 Abschluss