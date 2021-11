DAX weiter unter Druck, 15.800 zum Mittag, Standard Lithium, E.ON, WTI und CO2-Zertifikate im Fokus

Ask 12,34

E.ON schaut nach vorn und investiert 27 Milliarden Euro. Damit soll das Netz ausgebaut werden. nach einem Minus gestern kann sich die Aktie heute gegen den Trend positiv behaupten.

Mit Blick auf die Zukunft ist das Thema Emissionshandel verbunden. Der CO2-Future in diesem Bereich steigt stark an. Globale Produkte fehlen noch, wie unser Händler Andi bescheinigt, aber ein ETC ist hier bereits aufgelegt und wird vorgestellt.

Aus dem Aktienbereich blicken wir noch auf Standard Lithium. Ein Investor treibt den Kurs aktuell, nachdem Short-Seller in der Vorwoche für Schlagzeilen sorgten.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch diesen volatilen Handelstag.

