Wochenrückblick Aktien und Rohstoffe an der LS-X: Fokusthema Autos Tesla, BYD, Toyota, Volkswagen

Im Rückblick auf die Handelswoche dominiert vor allem der Freitag. Nach dem US-Feiertag und damit an einem "Brückentag" trafen negative Meldungen zum Coronavirus auf nervöse Märkte. Der Freitag zeigte massive Abgaben am Finanzmarkt, die mit einem Minus beim DAX von 4,2 Prozent und auch in anderen Assetklassen wie dem Bitcoin von 8 Prozent einhergingen.

Darauf kommen wir eingangs mit unserem Händler Patrick zu sprechen, der dies im Handel genauer beobachten konnte. Entsprechend stark stieg die Volatilität an.