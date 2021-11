Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

YouTube Video Analyse US Aktienmarkt - Wo steigen wir ein? Wo sichern wir ab? In diesem Video spricht Philip Hopf über den US Aktienmarkt, Walmart, Honeywell und Coca-Cola.