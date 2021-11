Für die w:o TV Zuschauer hat Schilling ein paar unbekannte Titel ausgegraben und stellt den Trend der Cloud Kitchen vor. Was sich dahinter verbirgt, erklärt der Experte exklusiv für wallstreet:online: "Das Konzept der Cloud Kitchen ist so einfach wie genial: Diese "Restaurants" existieren nur virtuell. Sie können dort nicht vor Ort essen, sondern sich ihr Essen ausschließlich liefern lassen oder in etablierten Restaurants, die mit den Cloud Anbietern zusammenarbeiten, zu sich nehmen. Dabei kann eine Cloud-Kitchen auch mehrere Marken aus einer Hand anbieten: Zum Beispiel italienische Pizza, asiatisches Essen und ein veganes Lieferprogramm. Die Kunden wissen nicht einmal, dass sie in allen drei Fällen aus der gleichen Küche bestellen. Denn die Cloud Kitchen selbst bleibt im Hintergrund", sagt Schilling.

Ein Trend, der bald auch in westlichen Großstädten um sich greifen könnte? "Geister-Supermärkte" sind ja dank der Liefer-Start-ups Gorillas, Flink und Co. schon längst etabliert in deutschen Städten.

Die Geisterküchen bieten allerdings noch ganz andere Wachstumsmöglichkeiten, wie Schilling weiß. "Der allerneuste Trend ist personalisiertes Essen von Superstars. Der spezielle Burger des international bekannten Rappers oder die Chicken Wings à la Superstar. Die bewerben dann nicht nur ihr eigenes Essen, sondern verdienen daran auch prächtig mit. Die Cloud Kitchen kocht und liefert und ist damit ausgelastet."

Die Geisterküche als neuer Wachstumsmarkt? Volker Schilling glaubt daran. "Hier entsteht ein völlig neuer Industriezweig und das Wachstumspotenzial ist gigantisch. Vor allem in Asiens Mega-Metropolen mit Millionen Einwohnern sind Cloud Kitchen ein Trend in dem bereits jetzt große Investoren massiv investieren. Wie das "Wallstreet Journal" berichtete, investierte der Milliardär und Uber-Mitbegründer Travis Kalanick 130 Millionen US-Dollar in sein neu gegründetes Unternehmen CloudKitchens. Auch der saudi-arabische Staatsfonds investierte 400 Millionen US-Dollar in das Unternehmen von Kalanick. Und Softbank hat 120 Millionen US-Dollar in seine eigenen Cloud Kitchen Ambitionen investiert. Ein Trend der sich bisher noch in einem frühen Stadium befindet."

Wie Investoren von dem Zukunftstrend profitieren können? Volker Schilling stellt im w:o TV Gespräch einen der Geisterküchen-Anbieter vor. Mehr dazu im Video!

Video: Martin Kerscher, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion