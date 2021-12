DAX mit Bodenbildung? Blick auf Nikkei-Erholung, Softbank, Moderna, Amazon und Alibaba zum Start

Der DAX kann am Morgen die 15.000 erneut verteidigen und sogar in Richtung der Vortageshochs tendieren. Damit entstand eine neue Kurslücke am Morgen, denn Dienstagabend schockte Jerome Powell ein wenig die Märkte. Daher war die Bewegung von der 15.000 weg gestern erst einmal wieder gestoppt worden. Folgt heute eine Fortsetzung?

Darüber spricht Andreas Bernstein zum Marktstart und verweist auf die Gegenbewegung beim Nikkei. Dies könnte sich in der Softbank-Aktie widerspiegeln, die an einer Unterstützung notieren.