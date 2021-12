DAX am Morgen schwächer, Vola hoch seit Wall Street Infektion Omikron, Metro und WTI in der Analyse

Der DAX hatte zum Dezemberstart einen starken Anstieg gezeigt. Dieser wurde am Abend revidiert und muss nun neu bewertet werden. Denn an der Wall Street hat sich die Angst vor Omikron breit gemacht. Ein erster Fall in den USA sorgte für Aufsehen. Die Märkte drehten am Abend ihre Richtung.

Zum Handelsstart sieht dies wieder positiver aus. Wir notieren in der Vorbörse bei 15.350 Punkten und damit nur rund 100 Punkte unter dem gestrigen XETRA-Schluss.