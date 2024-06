Heute ist der große Verfallstag an den Börsen, der auch Hexensabbat genannt wird. Das bedeutet, Futures und Option auf Indizes und einzelne Aktien laufen aus. Da kann es im Vorfeld schon mal zu hektischen Bewegungen an den Märkten kommen. Donnerstag konnten wir das bei den üblichen KI-Verdächtigen erleben. Viele Aktien drehten nach einem konfortablen Plus ins Minus.

Mit dabei auch die Aktie von Nvidia. Heute sehen wir daher das gleiche Bild. Erst stöhnen alle, dass der Kurs keinen Spielraum für einen Einstieg lässt und wenn er dannn da ist, zweifeln viele an der Gelegenheit.

Ich habe heute mal vier kleinere Aktien aus den USA mitgebracht, die hierzulande größtenteils unter dem Radar fliegen dürften. Aber das macht die Papiere ja nicht zu schlechten Aktien.

Die Aktie von Zealand Pharma legt heute nach guten Studienergebnissen weiter zu. Lohnt es sich noch einzusteigen oder sollten Anleger lieber nach der nächsten Aktie suchen?

Viel Spaß beim Anschauen!

Themen der Sendung:

01:52 DAX am Hexensabbat im Minus

03:19 Tops & Flops - will Covestro übernommen werden?

04:58 Qualcomm - Probleme mit Laptops

07:20 Gilead Sciences - neues HIV Medikament in der Pipeline

10:02 Nividia - jezt zuschlagen?

13:00 Murphy USA - interessanter Tankstellenbetreiber

15:03 Graham Corperation - klein, aber fein

17:03 Skywest - 25 % Luft nach oben?

18:59 Global Ship Lease - KGV 3

21:23 Softbank - Chef leicht angefressen

24:40 Zealand Pharma - der Zug ist abgefahren

27:28 LVMH auf dem Weg zum Life-Style-Konzern

29:5 BMW - Northvolt schaut in die Röhre

31:45 Rheinmetall - größter Auftrag der Unternehmensgeschichte

32:55 DHL Group - Goldman Sachs rät zum Kauf

34:08 Heidelberg Materials - Kandidat für einen Schein

34:58 Varta - wer bitteschön kauft die Aktie noch?

37:36 Musterdepot - kein Ausreißer

37:52 Tempuus AI - Aktie fällt wie ein Stein

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!