Alphabet | Meyer Burger | Nordex - Visa, Mastercard, PayPal oder Affirm kaufen?

Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank verharrt der DAX auf der Stelle. Zwei Fragen sind noch offen: Gibt es einen großen oder kleinen Zinsschritt und wie macht die Fed danach weiter? Solange Jerome Powell darauf keine Antworten liefert, wartet der deutsche Leitindex lieber ab.

Ein Auftrag der Nasa spült Intuitiv Machines rund 4,2 Milliarden US-Dollar in die Kasse. Damit sind nicht nur die Produkte des Unternehmens auf dem Weg zum Mond, sondern auch der Aktienkurs.

Microsoft und BlackRock wollen richtig Geld in die Hand nehmen, um in die Infrastruktur von Rechenzentren zu investieren. 100 Milliarden US-Dollar sollen es am Ende sein. Macht das die Aktien der beiden unwiderstehlich?

Richtig laut, spielt die Musik heute in den hinteren Reihen. Ein neuer Auftrag und eine neuen Kooperation lassen die Aktien von technotrans und Paragon heute ordentlich abheben. Lohnt es sich, aufzuspringen?

Mit nur einem Klick zu ihrem Lieblingsthema! - Viel Spaß beim Anschauen!

Themen der Sendung:

Begrüßung

DAX - Abwarten vor Zinsentscheid der Fed

Tops & Flops - wenig Bewegung

Intuitiv Machines - Nasa-Auftrag schießt Aktienkurs zum Mond

Alphabet - Google entgeht Milliardenstrafe durch EU

Microsoft - mit BlackRock 100 Milliarden Dollar sammeln für Rechenzentren

GE Vernova - Bankof America packt 100 US-Dollar aufs Kursziel

Welcher Bezahldienstleister darf es sein?

Davide Campari - Vorstandsvorsitzender geht

AMG Critical Metalls - erste Lithium Raffenerie Europas in Deutschland

Rock Teck Lithium - wann geht es in Guben los?

Meyer Burger -allerletzte Chance mit neuem Chef?

Commerzbank - zwingt der Bund die Deutsche Bank zum Handeln?

Nordex - Ausbruch steht in den Startlöchern

technotrans - zweistelliges Plus nach neuen Auftrag

paragon - Aktie hebt ab

Musterdepot - Hexatronic-CEO geht

Zuschauerfragen

Übrigens: Alle diese Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App.



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!