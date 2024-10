Golden Cariboo - Mächtige, oberflächennahe Goldvererzung ausgeweitet

Drei Bohrungen mit zahlreichen Stellen sichtbaren Goldes hatte die kanadische Golden Cariboo Resources (CSE GCC / WKN A402CQ) von ihrer Neuentdeckung, der so genannten Halo Zone, vor einiger Zeit gemeldet. Die Analyseergebnisse der ersten beiden Bohrlöcher hatten bereits exzellente Goldgehalte über signifikante Mineralisierungsabschnitte demonstriert, die an oder nahe der Oberfläche beginnen. Und mit den heute veröffentlichten Resultaten wird diese oberflächennahe Goldvererzung noch einmal ausgeweitet!



Geologen von Golden Cariboo begutachten Bohrkerne; Quelle: Golden Cariboo

Wie Golden Cariboo nämlich soeben meldet, wies Bohrloch QGQ24-15 Goldvererzung ab der Oberfläche über einen Abschnitt von 85,83 Metern Mächtigkeit nach, der durchschnittlich 0,55 g/t Gold enthält. Dieser umfasst auch einen hochgradigeren Abschnitt von 17,06 Metern mit 1,75 g/t Gold. Damit, so das Unternehmen stellt dieser Mineralisierungsabschnitt die Fortsetzung der mächtigen Goldvererzung ab der Oberfläche dar, die bereits mit den Bohrungen QGQ24-13 und QGQ24-14 angetroffen wurde. Allerdings stieß QGQ24-15, die Bohrung erfolgte vom gleichen Standort wie #13 und #15, im Vergleich zu den Löchern QGQ24-13 und QGQ24-14 auf ein größeres Volumen einer vulkanischen Fließeinheit, die als weniger geeignet für Adern und Goldmineralisierungen angesehen wird.

Zusätzlich durchschnitt das Bohrloch QGQ24-11 über 65,27 Meter 0,25 g/t Gold, einschließlich 11,09 Metern mit mit 1,00 g/t Gold. Diese Bohrung stieß laut Golden Cariboo auf eine Verwerfung an der Spitze des Grundgesteins, gefolgt von einem mineralisierten Teil der Halo-Zone bis in eine Tiefe von 86 Metern. Mit nachfolgenden Bohrungen will das Unternehmen sich weitere Einblicke in die Geometrie der Verwerfung und der vulkanischen Fließeinheit verschaffen, um so die Möglichkeiten der Zielerfassung innerhalb der Halo-Zone zu verbessern.

Halo Zone-Entdeckung liefert wichtige Daten zum Goldsystem

Wie Golden Cariboo darüber hinaus ausführt, haben die Entdeckung in der Halo Zone und die anschließende Analyse der orientierten Bohrkerne und Felddaten durch das technische Team gleich mehrere wichtige Punkte in Bezug auf dieses Goldsystem geliefert. Die Vererzungsadern verlaufen subvertikal bis vertikal und in Richtung Nordosten, schräg zu den zu beobachtenden lithologischen Kontakten, die sich nach Nordwesten erstrecken. Die Geologen konnten zudem drei Deformationsphasen in dem Aufschluss beobachten und spätere Verwerfungen scheinen einen wichtigen Leiter für Goldmineralisierung darzustellen.

Fazit: Golden Cariboo hat bereits wieder mit den Bohrungen begonnen, um auf den bisherigen, von CEO Frank Callaghan als „fantastisch“ bezeichneten, Ergebnissen aufzubauen. Das Unternehmen führt nun ein gezieltes, systematisches Bohrprogramm durch, das sowohl die Halo Zone weiter definieren als auch darüber hinausgehen soll. Angesichts der bislang erbohrten, gewaltigen Goldvererzungsabschnitte werden jetzt Daten aus den Bohrungen sowie geophysikalischen und Felduntersuchungen kombiniert, um weitere Mineralisierung mit Potenzial auf hohe Tonnagen nachzuweisen. Spannend sind auch weitere angekündigte Explorationsarbeiten, die aufzeigen sollen, ob Golden Cariboo auf der Quesnelle Gold Quartz-Liegenschaft drei separate Mineralisierungszonen (Halo, North Hixon und Main) entdeckt hat, oder ob es sich bei der Halo Zone um eine Fortsetzung der Main Zone handelt, während North Hixon einen parallelen Trend darstellt. Trotz der bislang schon beeindruckende Explorationserfolge hat Golden Cariboo also noch jede Menge Arbeit vor sich. Wir freuen uns darauf, das spannende Unternehmen dabei weiterhin zu begleiten!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Golden Carbiboo Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Golden Carbiboo Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.