wO User zu Nvidia Deepseek-Crash: "Trump wird DeepSeek versenken..."

Mit über 400 Beiträgen war in dieser Woche erstmalig die Nvidia-Aktie das meistdiskutierte Wertpapier im wO-Forum. Ursache dafür ist der „DeepSeek-Crash“. Nvidia hatte seit Freitag, dem 24.01. innerhalb weniger Tage fast 20% bzw. fast 600 Mrd. US-Dollar Kurswert eingebüßt und zog dabei sogar den Nasdaq Index deutlich nach unten. Das alles geschah infolge der Veröffentlichung eines Research-Papers, welche erläuterte, dass mit dem chinesischen KI-Modell "DeepSeek" nun eine KI-Software verfügbar ist, die deutlich geringere Anforderungen an Rechenleistungen stellt als bisher vergleichbare Systeme. Die Aktie ist mittlerweile auf Erholungskurs aber die Verunsicherung im Nvidia-Thread bleibt. Hier einige Stimmen zur Lage bei Nvidia und zu Deepseek aus dem wO-Forum:

Fondsrecovery: "Kann mich mal jemand aufklären über Deepseek? Die nutzen selbst tausende Hopper Chips. Sind also auch auf NVIDIA selbst angewiesen. Welche Gefahr besteht dann überhaupt NVIDIA anzugreifen? Meiner Meinung ist das alles nur eine gut vorbereitete Antwort auf USA ohne wirkliches Fundament. Lange vorbereitet und im richtigen Moment released. Wie soll das Projekt nur 5-6 Mio. kosten, bei der extrem hohen Menge an hochpreisigen NVIDIA-Chips? Und was in China läuft, inwieweit soll das USA beeinflussen, wenn USA selbst die Regeln aufstellt? Jensen hat es mal gut erklärt. Die Chips der Konkurrenz können kostenlos sein, NVIDIA wird dann trotzdem gekauft aufgrund vieler Vorteile. Und der Chip-Export nach China ist sowieso schon auf Eis... Kommt mir alles vor wie im Weltkrieg wo Propaganda für die Massen lief. Alles das Gleiche, nur das der Weltkrieg jetzt digital läuft. Niemals alles für bare Münze nehmen! Meiner Meinung steht der Burggraben von NVIDIA weiterhin felsenfest, auch mit dieser Propagandameldung. Evtl. sogar stärker als vorher. Am Ende wieder eine Meldung wie überhitzende Blackwell-Chips die im Nichts verschwindet. Nur ein paar wenige Wissende sammeln dann eben in solchen Phasen Aktien ein, bzw. die ängstlichen stoßen dann für die Wissenden ab. Auf welcher Seite steht ihr morgen bzw. solange diese Schlammschlacht läuft?"

darauf Nils49: "Hier könnte sich möglicherweise eine Neid-Debatte anbahnen. Zwar betrifft das Thema KI auch Nvidia, jedoch sollte es differenziert betrachtet werden. Hardware und Software sind trotz aller Überschneidungen zwei unterschiedliche Bereiche, und vieles wird pauschal in den "KI-Topf" geworfen. Die Börse reagiert dabei oft übertrieben emotional, speziell bei erfolgreichen Unternehmen. Letztlich ist Deepseek ein Kunde von Nvidia und wird es hoffentlich auch in Zukunft bleiben. :-)

Easymüller: Die Aktie ist an seiner Spitze angekommen. Zu viele sind investiert, die glauben, dass jetzt noch wer kommt und das Teil für 150, 180 oder mehr Euro kauft. Finde es schon bedenklich, dass die Aktie nur noch an Tagen steigt, wo herausragende Nachrichten kommen, wie zuletzt die Ankündigung der Keynote oder Trumps Aussage zu Stargate. Ansonsten nur bergab. Bin froh, da raus zu sein."

Jbelfort: "So wie es verstehe: Deepseek sehr intransparent und de facto eine Kopie von ChatGPT bzw. baut darauf auf. Siehe Video: https://youtu.be/WEBiebbeNCA?si=VvpwS9N5eUr2vC0o

Das Thema ist eigentlich auch nicht super neu. Vor Wochen schon hatte ich von Deepseek gehört. Jetzt scheint es ein Thema für Mainstream Media zu sein. Einer Sache kann man sich klar sein. Kein chinesisches LLM wird sich im Westen durchsetzen. No way. Und Open Source ist so ne Sache. Offene Codes, basiert auf Community, nicht immer professionell etc."

Rinsko: "Daß die Chinesen so einen Schritt nach vorn machen, hatte ich kurzfristig nicht erwartet."

Easymüller: "Warren Buffett hat es vorhergesagt, am Anfang des Jahres gibt es einen kleinen Crash. Die Vorbörse von heute ist eindeutig. Kohle raushalten und Seitenlinie."

Robert198_2: “Das mit DeepSeek muss sich erstmal bestätigen. Ist wahrscheinlich Chinas Antwort auf Trumps China Freundlichkeit. Markt hat nur nen Grund gesucht um übertrieben runter zu gehen. Mal schauen was die Amis machen."

Thoughtsanprayers: "Das sind ja wohl keine Kleinanleger die alle Kurse zum Südpol schicken?? Der Ofen ist aus. Das kommt so schnell nicht mehr zurück. Betrifft die komplette Branche. Deepseek ist der Sargnagel. Die Luft wird langsam abgelassen damit das Ganze nicht komplett implodiert. Die Hoffnung stirbt zwar zuletzt aber sie stirbt."

Amanda14212: "Der Abverkauf bei Nvidia in so kurzer Zeit ist enorm und zeigt wie wackelig das Kartenhaus ist."

Armageddon1974: "Ach kommt Leute hier ist noch nichts in Gefahr NVIDIA ist im Grunde auch für einen Zocker ein interessantes Finanzprodukt. Alles stürzt sich drauf wie von Sinnen wenn die Stimmung OK ist, viele der angesprochenen werfen sie aber auch schnellstens wieder wech, wenn es gilt den Gewinn zu realisieren oder mehr Gewinn gerade nicht zu erwarten ist.

Und wir kleine User hier, stehen an der Seitenlinie und schauen iwi entgeistert zu, wie da Mrd generiert oder verbrannt werden. Die politischen Meldungen sind dann nur der Auslöser der den Kurs in welche Richtung auch immer im Bewegung setzt. Teilweise sogar mehrfach platziert bis es genug glauben. Die NVIDIA Aktie kommt sicherlich wieder zurück."

ZChris2302: "Ich glaube hier liegt ein klassischer fall von "FUD" vor 😢😂

aber es war klar.. sobald ich wo investiert bin geht es runter - tut mir leid Leute 🙈"

SAL-Paradiese: "Ist ja trotzdem putzig, wie die Chinesen mit einer Meldung den US-Technologie-Markt in Aufruhr versetzt. DeepSeek ist nicht DeepFake und wirkt dennoch so, wenn man die Message darin in einem völlig falschen Kontext sieht. Immerhin hat der Markt jetzt ja den Trigger, um eventuell eine Korrektur im US-Technologie-Sektor auszulösen. Dürfen die Chinesen gerne öfters tun. All jene, die mit Cash auf günstigere Kurse zuwarten, sollte es freuen. Die Idee alle Hyerscaler könnten jetzt mit Drittklassigen Chips und China-Software die KI-Herzkammern der USA und der westlichen Welt ausrüsten, wirkt schon recht irre. Aber jeder glaubt eben, was er gerne glauben möchte. Und eine ASML wird damit auch faktisch unnötig, wenn`s jetzt auch mit Chips aus der dritten Reihe geht. ;-) "

Hoerni67: "Die Frage ist ob die Chinesen tatsächlich mit geringeren technischen Aufwand eine KI entwickelt haben. 2.048 GPUs oder doch eher 50.000+?

In einem Interview mit CNBC äußerte sich der CEO von Scale AI, dass DeepSeek möglicherweise weitaus mehr NVIDIA H100 GPUs besitzt (schätzungsweise über 50.000), als offiziell angegeben. Aufgrund der geltenden US-Exportkontrollen könnten diese Informationen jedoch nicht offen kommuniziert werden.

Es ist daher denkbar, dass DeepSeek für das Training seiner Modelle deutlich größere Ressourcen verwendet hat, als bisher angenommen. Wie viel Wahrheit tatsächlich hinter der Angabe von 2.048 GPUs steckt, bleibt unklar. Diese Diskrepanz könnte auch Teil einer strategischen Kommunikationspolitik Chinas sein, die darauf abzielt, Verwirrung oder Unsicherheit bei amerikanischen Wettbewerbern zu stiften. Skepsis gegenüber Wirtschaftsdaten aus China ist nicht unüblich und verstärkt die Unsicherheit in diesem Fall.

Kursrutschi: Hmmm...Deep was?...Noch nie was davon gehört....und das soll nun der Schrecken der US IT-Giganten werden?...Und schon beim ersten Andrang kracht die windige China-KI-Bude komplett zusammen...vielleicht sollen die sich mal einen Firewall zulegen oder so ♨️"

Thoughtsandprayers: "Deepseek ist ein absoluter Durchbruch in der KI. Das ist nicht einfach nur irgendwas, irgendeine Behauptung ohne Hand und Fuß. Das Ding ist einfach unglaublich effizient. Es ist Open Source, kann lokal betrieben werden. D.h. alle da draußen die was mit KI zu tun haben haben es sich geladen und nehmen das Ding gerade auseinander. Eure einzige Hoffnung kann es sein daß irgendwo ein "Haken" an der Sache ist und die Kurse doch wieder drehen. Sieht aber schlecht aus. Vielleicht macht Trump jetzt Sanktionen gegen chinesische KI. Bringt halt auch nix, jeder hat jetzt gesehen dass es auch anders geht als mit tonnenweise Hardware.

Ist ein bisschen wie das erste iPhone für die Mobiltelefon Industrie. Hat einfach rasiert.

Richtig am Arsch sind die die bereits hunderte Milliarden investiert haben und darauf warteten dass es endlich irgendwie profitabel wird. Puff. Macht's der Chinese einfach free4all und das sogar auf hohem Niveau. Läuft daheim auf dem PC vom Sohnemann.

Kann aber sein dass die Amis jetzt richtig durchdrehen und alles rausballern wie damals mit den Raketen und den Russen. Naja mir egal ich werde vorerst auf KI-basiertes Wachstum diverser HWhersteller keinen Penny mehr reinstecken."

Niki550525: "Meines Erachtens eine gezielte Short Attacke gegen Nvda und auch Nasdaq mit falschen Daten. Hier wurden heute Milliarden Dollar verdient."

Realist88: "Das krasse ist das Volumen. Umsatz von 70Mrd.USD am heutigen Tag. Wer kauft all die Aktien? Ganz sicher nicht die Kleinanleger. Gab es einen solchen Umsatz in Einer einzigen Aktien schon jemals? Hier läuft doch eine riesen Scheisse ab...das ist bestimmt alles geplant. Die Kleinen raus, die Grossen rein und im Sommer stehen wir bei 200 USD."

Anndreass0802: "Ich bin nun wirklich kein Technikgenie, aber ich frage mich schon, ob dieses chinesische Produkt, wenn es denn ohne die Hochleistungschips von NVIDIA auskommt, wirklich das halten kann, was das chinesische Start-Up verspricht. Irgendwie kommen mir da doch Zweifel, denn eine KI ohne diese enorme Rechenleistung dürfte wohl eher in der 2. oder 3. Liga spielen und was ist mit den sicher hochbezahlten Experten von MS, Open AI, Meta, Alphabet und Co.. Haben die keine Ahnung davon und wissen nicht, dass es auch ohne teure Chips geht? Das erinnert mich doch sehr an den Selbstbausatz von Loriot aus den 70ern: "Wir bauen uns ein Atomkraftwerk" das ging, glaube ich, sogar mit Legosteinen..."

SAL-Paradise: "Ich sehe zwei mögliche Szenarien.

1. Bei DeepSeek-R1 wird von chinesischer Seite maßlos "untertrieben", was das eingesetzte Equipment angeht und real sehr viel größer und damit kostenintensiver ist.

2. NVDA hat Kenntnisse davon, dass ihr LLM auch mit reduziertem Equipment gute Ergebnisse liefern könnte, was man aber lieber negiert, um mit dem bestmöglichen und sehr viel teurerem Equipment durchführt, da man hier in Richtung Gewinnmaximierung denkt und plant, was man z.B. auch aus der Pharmabranche (Pfizer) kennt, um mit einer künstlich erschaffene Verteuerung so viel Geld wie nur möglich verdienen zu können.

Dass die NVDA-Experten weniger Können/Wissen als die Chinesen haben, halte ich für eher ausgeschlossen, da bei NVDA ganz sicher die besten Köpfe arbeiten, die für Geld zu haben sind. Eine andere, für uns Anleger viel maßgeblichere Frage wäre, wie sich all das tatsächlich auf die Monetarisierung auswirkt, selbst wenn man mit einem DeepSeek-R1-Modell enorme Kosten (und Energie) einsparen könnte? Und wie sich z.B. die US-Regierung aufstellt, um den Vorsprung in Sachen LLM nicht leichtfertig verspielen zu wollen, indem man die Verbotskeule in Stellung bringt? Fakt ist, dass es eher wenige Experten gibt, die aktuell tatsächlich alle Daten/Details so auswerten könnten, um ein leidlich neutrales Urteil über beide LLM-Modelle abgeben zu können. All die wilden Spekulationen von Marktteilnehmern und damit meine ich explizit "Analysten" aka ihre Häuser, haben aktuell keinerlei Mehrwert für uns Anleger, um darauf eine Entscheidung pro/kontra treffen zu können, womit man damit rechnen sollte, dass diese Story die Unsicherheit aka Volatilität um NVDA ak LLM weiterhin hochhalten sollte. Wie reagieren die Hyperscaler, sollte Szenario 1 oder 2 zutreffen?

Allerdings können/sollten wir auch davon ausgehen, dass China über das DeepSeek-R1-Modell eine Art Retourkutsche gegenüber den USA fährt, um auf deren Zölle und vor allem Verbotslisten zu antworten. Keine einfache Geschichte, so viel ist sicher, denn technologisch traue ich denen recht viel zu und Fakt ist, dass China längst vom Kopierer zum Macher geworden ist. Die nächsten Wochen können wir wohl davon ausgehen, dass es hier spannend bleiben wird."

Wolframit: "Trump wird deepseek versenken… ich weiß zwar noch nicht wie, aber er macht das schon 😂"

darauf walker333: "Das klingt arrogant. Aber US-Amerikaner können so sein.

Nur nutzt es nichts. Denn es geht um den Technologiefortschritt (resourcen-sparsame KI-Modelle), der nun in der Welt ist. Niemand braucht noch überteuerte NVIDIA Chips.

NVIDIA Chips sind gut - aber warum sollte denen jemand weiterhin eine 75% Marge bezahlen?

Wenn NVIDIA wieder - wie früher - "normale" Preise für ihre Chips nimmt, können sie auch in Zukunft noch Geschäfte machen. Nicht, dass sie noch selber disruptiert werden ..."

