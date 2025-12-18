    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX im Dezember: Riedl bevorzugt Nasdaq für Jahresend-Rally

    55 Jahre Daten analysiert - Technologie-Index schlägt deutschen Leitindex im vierten Quartal

    Dr. Dennis Riedl - DAX im Dezember: Riedl bevorzugt Nasdaq für Jahresend-Rally

    Dr. Dennis Riedl hat 55 Jahre Börsendaten analysiert und eine klare Präferenz für den Dezember: Der Nasdaq schlägt den DAX in der Jahresend-Rally.

    55 Jahre Daten sprechen klare Sprache

    "Ich habe mir 55 Jahre historische Daten angeschaut", erklärt Riedl. Das Ergebnis: Der Nasdaq performt im Dezember statistisch besser als der DAX. "Die Zahlen sind eindeutig – Tech-Werte haben im vierten Quartal die Nase vorn."

    DAX läuft solide, aber nicht spektakulär

    Der DAX zeigt eine solide Performance, aber keine außergewöhnliche Stärke. "Der deutsche Leitindex ist stabil, aber für die Jahresend-Rally gibt es bessere Optionen", analysiert Riedl. Defensive Werte dominieren, Wachstumsfantasie fehlt.

    Nasdaq profitiert von Saisonalität

    Der Nasdaq nutzt die typische Jahresend-Rally optimal aus. "Tech-Werte ziehen im Dezember traditionell an", betont Riedl. Portfolioumschichtungen, Bonuszahlungen und optimistische Jahresausblicke treiben die Kurse.

    Technologie schlägt Industrie

    Der strukturelle Unterschied: Nasdaq ist technologielastig, DAX industrielastig. "In der aktuellen Marktphase bevorzugen Investoren Wachstum vor Value", erklärt Riedl. Das spielt dem Nasdaq in die Karten.

    Historische Outperformance

    Die 55-Jahres-Analyse zeigt: Der Nasdaq übertrifft den DAX im Dezember durchschnittlich um mehrere Prozentpunkte. "Das ist statistisch signifikant", so Riedl. Ausnahmen bestätigen die Regel.

    Risiken nicht ignorieren

    Trotz positiver Statistik bleiben Risiken: Rezessionsängste, Zinssorgen, geopolitische Spannungen. "Statistik ist keine Garantie", warnt Riedl. Diversifikation bleibt wichtig.

    Portfolioallokation anpassen

    Für die Jahresend-Rally empfiehlt Riedl eine Übergewichtung von Tech-Werten. "Wer von der Saisonalität profitieren will, sollte Nasdaq-Exposure erhöhen", rät er. DAX als Beimischung behalten.

    Fazit

    Dr. Dennis Riedl bevorzugt den Nasdaq gegenüber dem DAX für die Dezember-Performance. 55 Jahre Daten zeigen eine klare Outperformance des US-Tech-Index in der Jahresend-Rally. Während der DAX solide läuft, bietet der Nasdaq statistisch höhere Renditen. Anleger sollten Tech-Werte übergewichten.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


