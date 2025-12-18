    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoca-Cola AktievorwärtsNachrichten zu Coca-Cola

    Dr. Dennis Riedl

    Coca-Cola: Riedl empfiehlt Weihnachtsaktie mit 9% Gesamtrendite

    6% Kursgewinn plus 3% Dividende - Warren Buffetts Liebling für Q4

    Dr. Dennis Riedl - Coca-Cola: Riedl empfiehlt Weihnachtsaktie mit 9% Gesamtrendite

    Coca-Cola ist Dr. Dennis Riedls Top-Pick für die Weihnachtszeit. Mit 9% Gesamtrendite (6% Kursgewinn + 3% Dividende) überzeugt die Aktie im vierten Quartal.

    Die perfekte Weihnachtsaktie

    "Coca-Cola ist meine Weihnachtsaktie", erklärt Riedl direkt. Historisch performt der Getränkegigant im Q4 besonders stark. "6 Prozent Kursgewinn plus 3 Prozent Dividende – das sind 9 Prozent Gesamtrendite."

    Q4-Outperformance historisch belegt

    Riedl hat die historischen Daten analysiert: Coca-Cola schlägt im vierten Quartal regelmäßig den Markt. "Die Saisonalität ist eindeutig", betont er. Weihnachtsgeschäft und Jahresendoptimismus treiben die Aktie.

    Warren Buffetts Liebling

    Berkshire Hathaway hält seit Jahrzehnten eine massive Position in Coca-Cola. "Wenn Warren Buffett an einer Aktie festhält, sollte man aufmerksam werden", so Riedl. Die Qualität des Geschäftsmodells überzeugt.

    Dividendenaristokrat mit 3% Rendite

    Coca-Cola zahlt seit über 60 Jahren steigende Dividenden. "3 Prozent Dividendenrendite sind in der aktuellen Marktphase attraktiv", analysiert Riedl. Verlässliche Ausschüttungen für Einkommensinvestoren.

    Defensives Geschäftsmodell

    Getränke sind rezessionsresistent – Menschen trinken auch in Krisenzeiten Cola. "Das defensive Geschäftsmodell stabilisiert das Portfolio", erklärt Riedl. Geringes Beta, hohe Planbarkeit.

    Globale Marktführerschaft

    Coca-Cola ist in über 200 Ländern präsent und dominiert den Softdrink-Markt. "Die Marktmacht ist enorm", betont Riedl. Pricing Power und Skaleneffekte sichern Margen.

    Weihnachtsgeschäft als Katalysator

    Das vierte Quartal ist traditionell das stärkste für Coca-Cola. "Weihnachtsfeiern, Silvester, Familienfeste – überall fließt Cola", so Riedl. Saisonale Nachfrage treibt Umsatz und Kurs.

    Risiken überschaubar

    Gesundheitstrends gegen Zucker, Wettbewerb durch Eigenmarken, Währungsrisiken. "Aber die Risiken sind überschaubar für einen Weltkonzern", beruhigt Riedl. Diversifikation ins Wassergeschäft läuft.

    Fazit

    Coca-Cola ist Dr. Dennis Riedls Weihnachtsaktie mit 9% Gesamtrendite (6% Kursgewinn + 3% Dividende) im Q4. Historische Outperformance, Warren Buffetts Vertrauen, defensives Geschäftsmodell und attraktive Dividende machen die Aktie zum perfekten Portfolio-Baustein für die Jahresend-Rally.

