    5 Kupfer-Kracher-Aktien!

    Hat Michael Burry bei Nvidia recht? Novo Nordisk stark & Infineon

    Michael Burry geht weiter auf Nvidia los. Die KI-Chips des Konzerns seien riesige Stromfresser und die Hyperscaler sollten auf ASICs umsteigen, sonst sei das Wettrennen mit China nicht zu gewinnen. Hat Burry recht?

    • Burry kritisiert Nvidia, fordert Umstieg auf ASICs.
    • Depot erhält 5 neue spekulative KI-Aktien für 2026.
    • Adventskalender enthüllt Chancen in KI und Rohstoffen.
    Thema das Tages: Depot - 5 neue KI-Aktien

    Heute ziehen die letzten 5 Werte in das Depot wO Bl 2026 - keine Änderung ein. Dabei geht es noch einmal heiß her. Nach zwei ruhigen Werten aus der Pharma- und Infrastrukturbranche wird es ordentlich spekulativ. Ein Lithium-Explorer, ein amerikanischer Antimon-Produzent und ein chinesischer Spezialist für Energiespeicher-Systeme liefern das Salz in der Suppe für 2026. 

    Adventskalender: KI, Kupfer und Drohenabwehr

    Der Advent neigt sich dem Finale zu – und genau jetzt wird es noch einmal richtig spannend. In der letzten Sendung vor Weihnachten öffnen sich die letzten drei Türchen unseres Börsen-Adventskalenders. Dahinter verbergen sich drei Geschichten, die Anleger neugierig machen dürften.

    Ein Unternehmen profitiert davon, dass Rechenzentren, KI und Cloud-Infrastruktur weltweit rasant ausgebaut werden – ein stiller Gewinner im Schatten der großen Tech-Namen. Ein anderes setzt auf einen Rohstoff, ohne den Energiewende, Elektrifizierung und E-Mobilität kaum denkbar wären, und arbeitet sich in einem geopolitisch spannenden Umfeld nach vorne. Und schließlich geht es um moderne Sicherheitstechnologien, die angesichts neuer Bedrohungen plötzlich stark nachgefragt werden – vom Nischenmarkt ins Rampenlicht rücken.

    Wer wissen will, welche Chancen sich hinter den letzten Türchen verbergen und warum sie gerade jetzt relevant sind, der sollte diese Sendung nicht verpassen.

    Unser heutiger Aktienvergleich: Diageo vs. Pernod

    Zwei Giganten der Spirituosenwelt treffen aufeinander – und diesmal geht es nicht um Geschmack, sondern um Rendite, Strategie und Zukunftschancen. In diesem Aktienduell prallen jahrzehntelange Markenmacht, globale Präsenz und sehr unterschiedliche Antworten auf die gleichen Herausforderungen aufeinander.

    Dieses Duell ist kein Sprint, sondern ein taktisches Kräftemessen zweier Schwergewichte, bei dem jede Kennzahl, jede strategische Entscheidung und jeder Ausblick zählt. Am Ende geht es nicht um einen klaren Sieger, sondern um die Frage: Welche Aktie passt besser zur eigenen Anlagestrategie? Genau das macht dieses Aktienduell so spannend.

    Begrüßung

    Thema des Tages: Das Salz in der Suppe fürs Depot

    Novo Nordisk: US-Zulassung für Wegovy-Pille

    Orsted: Kurssturz im Namen der nationalen Sicherheit

    First Solar: Derivat fast 800 Prozent im Plus

    Nvidia: Burry fordert andere KI-Chips zu kaufen!

    Alphabet, Meta & Amazon:Die neue Gefahr für Nvidia

    Adventskalender: Kupfer, KI & Drohnen-Abwehr

    DAX: Verpasst der Leitindex die Weihnachtsrallye?

    Zalando: Arbeitet weiter am Ausbruch

    Depot: Silber-Derivat hat sich in fast zwei Wochen verdoppelt

    Aktienduell: Diageo vs. Pernod

    Zuschauerfragen

     

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 14 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!


    Markus Weingran
    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: "Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen". Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    wallstreetONLINE Profilseite
