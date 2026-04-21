20% mehr Gehalt für Politiker: 5.400 €-Plus für Merz, Krankenversicherung steigt
Sensibilität ist für Politiker ein Fremdwort. Der Michel wird mit 1.000 € "Entlastungsprämie" - die von den wenigsten Firmen gezahlt werden - abgespeist, Merz bekommt 65.000 € mehr im Jahr.
Gegen die skandalösen Gehaltserhöhungen der "Spitzebeamten" wehrt sich der Michel nicht. Beamtete Regierungssprecher (Staatsekräter, zwei Ministerialdirektoren) profitieren vom Geldsegen voll mit.
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