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    20% mehr Gehalt für Politiker: 5.400 €-Plus für Merz, Krankenversicherung steigt

    Sensibilität ist für Politiker ein Fremdwort. Der Michel wird mit 1.000 € "Entlastungsprämie" - die von den wenigsten Firmen gezahlt werden - abgespeist, Merz bekommt 65.000 € mehr im Jahr.

    Gegen die skandalösen Gehaltserhöhungen der "Spitzebeamten" wehrt sich der Michel nicht. Beamtete Regierungssprecher (Staatsekräter, zwei Ministerialdirektoren) profitieren vom Geldsegen voll mit.

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    Dr. Viktor Heese
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    Dr. Viktor Heese ist promovierter Volkswirt und war bis 2010 dreißig Jahre bei verschiedenen Großbanken im Wertpapierresearch tätig. Heese spezialisierte sich auf Versicherungs- und Bankaktien sowie Kapitalmarktanalyse. 2010-2013 leitete er das Deutsch-Russische-Zentrum- für Wirtschaftsforschung und deutsches MBA in Moskau. Seit 2014 ist er als Fachbuchautor und Publizist freiberuflich tätig und bietet Fachseminare zu Börsen- und Bankthemen an. Er ist Herausgeber des Anleihen-Börsenbriefes „Der Zinsdetektiv“
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    Verfasst von Dr. Viktor Heese
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    20% mehr Gehalt für Politiker: 5.400 €-Plus für Merz, Krankenversicherung steigt Sensibilität ist für Politiker ein Fremdwort. Der Michel wird mit 1.000 € "Entlastungsprämie" - die von den wenigsten Firmen gezahlt werden - abgespeist, Merz bekommt 65.000 € mehr im Jahr.
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