Grünes Licht für massiven Untertage-Ausbau am Rainbow Block

Silver Bow Mining (NYSE American: SBMT / WKN A422L7) hat für sein Vorzeigeprojekt Rainbow Block im historischen Butte-Bergbaudistrikt in Montana einen entscheidenden Meilenstein erreicht. Das Montana Department of Environmental Quality hat die formelle Freigabe („Authorization to Proceed“) für Amendment 2 zur Explorationslizenz No. 00857 erteilt. Damit erhält das Unternehmen die Erlaubnis für ein massives Oberflächen- und Untertageprogramm, um eine Lagerstätte zu erschließen, die neben Silber und Zink zahlreiche strategisch wichtige Rohstoffe beheimatet.

Vorausgegangen war ein strenger Prüfprozess: Nach Einreichung des Antrags am 20. Oktober 2025 und einer Umweltprüfung gemäß MEPA (Montana Environmental Policy Act) und MMRA (Metal Mine Reclamation Act) schloss sich die Behörde der vom Unternehmen vorgeschlagenen Alternative an. Ein umfangreicheres Environmental Impact Statement (EIS) ist nicht erforderlich. Nach Abschluss der finalen Umweltprüfung am 8. Mai 2026 und der Hinterlegung einer Rekultivierungskaution in Höhe von 2.188.039 US-Dollar ist die Genehmigung seit dem 18. Mai 2026 rechtswirksam.

Das Programm: 31.090 Meter Bohrungen und neuer Untertagezugang

Das bewilligte Programm erweitert den technischen Handlungsspielraum des Unternehmens drastisch und liefert die Grundlage für neue geologische, technische und metallurgische Daten. Es umfasst im Detail:

Untertage-Entwicklung (Rainbow Decline): Bau eines neuen Portals (4,88 mal 4,57 Meter) und Auffahrung eines rund 1.829 Meter langen Tunnels, der an das bestehende Lexington-Tunnel-Niveau auf der 122-Meter-Sohle anschließt. Dies eröffnet den direkten Zugang für Untertagebohrungen.

Bau eines neuen Portals (4,88 mal 4,57 Meter) und Auffahrung eines rund 1.829 Meter langen Tunnels, der an das bestehende Lexington-Tunnel-Niveau auf der 122-Meter-Sohle anschließt. Dies eröffnet den direkten Zugang für Untertagebohrungen. Oberflächenbohrungen: Errichtung von bis zu sieben neuen Bohrplätzen für maximal 53 Kernbohrungen. Die Gesamtlänge darf rund 31.090 Meter betragen, wobei Einzeltiefen von bis zu 2.134 Metern erreicht werden können.

Errichtung von bis zu sieben neuen Bohrplätzen für maximal 53 Kernbohrungen. Die Gesamtlänge darf rund 31.090 Meter betragen, wobei Einzeltiefen von bis zu 2.134 Metern erreicht werden können. Metallurgische Tests: Erlaubnis zur Zwischenlagerung von bis zu 10.000 Tonnen mineralisiertem Material für Großproben.

Erlaubnis zur Zwischenlagerung von bis zu 10.000 Tonnen mineralisiertem Material für Großproben. Flächennutzung: Die Eingriffe beschränken sich auf 11,95 Acres bereits zuvor gestörter privater Flächen in Walkerville und Butte. Bis zu 150.000 Kubikmeter Entwicklungsgestein dürfen auf fünf oberirdischen Halden gelagert werden.

Das Explorationsziel am Rainbow Block ist eine potenziell langfristig abbaubare Silber-Zink-Mineralisierung. Neben Gold weist das Unternehmen auf das Potenzial zur Gewinnung von bis zu elf in den USA als kritisch eingestuften Mineralien hin. Dazu zählen Silber, Kupfer, Zink, Blei, Mangan, Germanium, Gallium, Antimon, Bismut und Indium.

Hohes operatives Tempo nach dem IPO

Die finale Genehmigung gliedert sich in eine Phase hoher Aktivität bei Silver Bow Mining ein:

30. April 2026: Erfolgreicher Abschluss des Börsengangs (IPO) an der NYSE American.

Erfolgreicher Abschluss des Börsengangs (IPO) an der NYSE American. 4. Mai 2026: Start eines 7.620 Meter umfassenden Bohrprogramms unter der bereits am 4. Oktober 2021 genehmigten Vorläuferlizenz (Amendment 1). Unter dieser fanden bereits historische Bohrungen auf den Zielen Missoula und Badger statt.

Start eines 7.620 Meter umfassenden Bohrprogramms unter der bereits am 4. Oktober 2021 genehmigten Vorläuferlizenz (Amendment 1). Unter dieser fanden bereits historische Bohrungen auf den Zielen Missoula und Badger statt. Juni 2026: Beginn der Sanierung des historischen Chief-Joseph-Portals durch MES Mining (Sparte der Mining & Environmental Services LLC). Die Mobilisierung von Ausrüstung hierfür läuft bereits.

Für die neu genehmigten Arbeiten gibt es einen festen regulatorischen Rahmen: Alle Explorationsarbeiten unter Amendment 2 müssen bis spätestens 31. Dezember 2029 beendet sein, die vollständige Rekultivierung ist bis zum 31. Dezember 2031 abzuschließen.

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.