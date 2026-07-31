Apple: Enttäuschung – Kioxia: Nicht gut genug – Hensoldt: Marge schwächelt

Mastercard oder Block? - 5 Bezahldienstleister mit Potenzial

Der amerikanische Kreditkartenbetreiber hat Donnerstag mit seinen Zahlen geglänzt. Auch das Geschäft mit zusätzlichen Dienstleistung, wie Cybersecurity oder Datenanalyse, konnte um 20 Prozent zulegen. Wie sollten sich Anleger in der Branche aufstellen? Auf die großen drei der Branche setzen, oder auf Block, Global Payments oder Adyen setzen?

Apple: Zieht Nvidia bald wieder vorbei?

Der iPhone-Produzent blickt auf ein starkes Quartal zurück. An der Börse wird allerdings die Zukunft gespielt und da verfehlte Apple die Erwartung der Experten. Das kam bei den Anlegern überhaupt nicht gut an. Muss Cupertino die Krone für das wertvollste Unternehmen der Welt bald wieder an Nvidia abgeben?

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Hensold nach Zahlen unter Druck

Über fehlende Aufträge kann sich der deutsche Rüstungskonzern nicht beschweren. Mit einem Bestand von mittlerweile mehr als 10 Milliarden Euro sind die Bücher komfortabel gefüllt. Allerdings bleiben zwei Makel, welche die Aktie heute unter Druck setzen. Zum einen wurde die Prognose nicht erhöht und zum anderen schrumpfte die Marge.

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Begrüßung

Nach Microsoft jetzt Amazon Rallye?

Thema des Tages: Top 5 Bezahldienstleister

Mastercard: Starke Zahlen

Ein ETF auf die Branche

Meine Top 5 Bezahldienstleister

Eine heißer Kandidat aus der Branche

Apple: Ausblick fällt durch

Kioxia: Starke Zahlen nicht stark genug

Impala Platinum: Umsatz hebt ab

Strategy: Riesige Verluste in den Büchern

Reddit: Wo ist das Haar in der Suppe

First Solar: Stark geliefert

DAX: Rekordhoch in Reichweite

Siemens Healthineers: Umsatz runter – Gewinn rauf

Hensoldt: Keine Prognoseerhöhung

Puma: Rückschlag

Schaeffler: Prognosekürzung

TK Nucera: Glanzlos

Depots: Grün

Zuschauerfragen

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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