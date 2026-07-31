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    Apple: Enttäuschung – Kioxia: Nicht gut genug – Hensoldt: Marge schwächelt

    Geht die Rallye bei den Chipwerten weiter? Nach Microsoft hat auch Amazon mit seinem Cloudwachstum geglänzt. Kioxia hingegen hat trotz starker Zahlen gepatzt. Steht die Erholung der Branche auf wackeligen Beinen?

    Für Sie zusammengefasst
    • Rallye bei Cloudwerten nach Microsoft und Amazon fragil
    • Mastercard profitiert durch Cybersecurity und Daten
    • Apple enttäuscht mit Ausblick Nvidia droht Spitzenplatz
    5 Top Bezahldienstleister - Apple: Enttäuschung – Kioxia: Nicht gut genug – Hensoldt: Marge schwächelt
    Foto: wallstreetONLINE

    Mastercard oder Block? - 5 Bezahldienstleister mit Potenzial 

    Der amerikanische Kreditkartenbetreiber hat Donnerstag mit seinen Zahlen geglänzt. Auch das Geschäft mit zusätzlichen Dienstleistung, wie Cybersecurity oder Datenanalyse, konnte um 20 Prozent zulegen. Wie sollten sich Anleger in der Branche aufstellen? Auf die großen drei der Branche setzen, oder auf Block, Global Payments oder Adyen setzen?

     

    Apple: Zieht Nvidia bald wieder vorbei?

    Der iPhone-Produzent blickt auf ein starkes Quartal zurück. An der Börse wird allerdings die Zukunft gespielt und da verfehlte Apple die Erwartung der Experten. Das kam bei den Anlegern überhaupt nicht gut an. Muss Cupertino die Krone für das wertvollste Unternehmen der Welt bald wieder an Nvidia abgeben?

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    Hensold nach Zahlen unter Druck 

    Über fehlende Aufträge kann sich der deutsche Rüstungskonzern nicht beschweren. Mit einem Bestand von mittlerweile mehr als 10 Milliarden Euro sind die Bücher komfortabel gefüllt. Allerdings bleiben zwei Makel, welche die Aktie heute unter Druck setzen. Zum einen wurde die Prognose nicht erhöht und zum anderen schrumpfte die Marge.

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    Begrüßung

    Nach Microsoft jetzt Amazon Rallye?

    Thema des Tages: Top 5 Bezahldienstleister

    Mastercard: Starke Zahlen

    Ein ETF auf die Branche

    Meine Top 5 Bezahldienstleister

    Eine heißer Kandidat aus der Branche

    Apple: Ausblick fällt durch

    Kioxia: Starke Zahlen nicht stark genug

    Impala Platinum: Umsatz hebt ab

    Strategy: Riesige Verluste in den Büchern

    Reddit: Wo ist das Haar in der Suppe

    First Solar: Stark geliefert

    DAX: Rekordhoch in Reichweite

    Siemens Healthineers: Umsatz runter – Gewinn rauf

    Hensoldt: Keine Prognoseerhöhung

    Puma: Rückschlag

    Schaeffler: Prognosekürzung

    TK Nucera: Glanzlos

    Depots: Grün

    Zuschauerfragen

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge


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    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

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    Verfasst von Markus Weingran
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    5 Top Bezahldienstleister Apple: Enttäuschung – Kioxia: Nicht gut genug – Hensoldt: Marge schwächelt Geht die Rallye bei den Chipwerten weiter? Nach Microsoft hat auch Amazon mit seinem Cloudwachstum geglänzt. Kioxia hingegen hat trotz starker Zahlen gepatzt. Steht die Erholung der Branche auf wackeligen Beinen?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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