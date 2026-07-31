5 Top Bezahldienstleister
Apple: Enttäuschung – Kioxia: Nicht gut genug – Hensoldt: Marge schwächelt
Geht die Rallye bei den Chipwerten weiter? Nach Microsoft hat auch Amazon mit seinem Cloudwachstum geglänzt. Kioxia hingegen hat trotz starker Zahlen gepatzt. Steht die Erholung der Branche auf wackeligen Beinen?
- Rallye bei Cloudwerten nach Microsoft und Amazon fragil
- Mastercard profitiert durch Cybersecurity und Daten
- Apple enttäuscht mit Ausblick Nvidia droht Spitzenplatz
Mastercard oder Block? - 5 Bezahldienstleister mit Potenzial
Der amerikanische Kreditkartenbetreiber hat Donnerstag mit seinen Zahlen geglänzt. Auch das Geschäft mit zusätzlichen Dienstleistung, wie Cybersecurity oder Datenanalyse, konnte um 20 Prozent zulegen. Wie sollten sich Anleger in der Branche aufstellen? Auf die großen drei der Branche setzen, oder auf Block, Global Payments oder Adyen setzen?
Apple: Zieht Nvidia bald wieder vorbei?
Der iPhone-Produzent blickt auf ein starkes Quartal zurück. An der Börse wird allerdings die Zukunft gespielt und da verfehlte Apple die Erwartung der Experten. Das kam bei den Anlegern überhaupt nicht gut an. Muss Cupertino die Krone für das wertvollste Unternehmen der Welt bald wieder an Nvidia abgeben?
Hensold nach Zahlen unter Druck
Über fehlende Aufträge kann sich der deutsche Rüstungskonzern nicht beschweren. Mit einem Bestand von mittlerweile mehr als 10 Milliarden Euro sind die Bücher komfortabel gefüllt. Allerdings bleiben zwei Makel, welche die Aktie heute unter Druck setzen. Zum einen wurde die Prognose nicht erhöht und zum anderen schrumpfte die Marge.
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Nach Microsoft jetzt Amazon Rallye?
Thema des Tages: Top 5 Bezahldienstleister
Meine Top 5 Bezahldienstleister
Eine heißer Kandidat aus der Branche
Kioxia: Starke Zahlen nicht stark genug
Impala Platinum: Umsatz hebt ab
Strategy: Riesige Verluste in den Büchern
Reddit: Wo ist das Haar in der Suppe
Siemens Healthineers: Umsatz runter – Gewinn rauf
Hensoldt: Keine Prognoseerhöhung
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge