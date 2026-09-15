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    Gold unter 4.300 Dollar

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    Sprott sieht historische Einstiegschance

    Nicht die nächste Fed-Entscheidung, sondern die wachsende US-Zinslast steht für Sprott im Fokus – und könnte Gold langfristig zusätzlichen Rückenwind verleihen.

    Gold unter 4.300 Dollar - Sprott sieht historische Einstiegschance

    Gold unter 4.300 Dollar: Sprott sieht historische Einstiegschance

    Während die Märkte auf den Zinsentscheid der Fed starren, verdeckt der Zinslärm laut Ryan McIntyre, President von Sprott Inc., die eigentliche Bruchstelle: Die explodierenden Zinsausgaben der USA holen das nominale BIP-Wachstum von vier Prozent ein – die Schuldentragfähigkeit der weltweiten Leitökonomie gerät mathematisch an ihre Grenzen.

    Für McIntyre bleibt Gold der unverzichtbare Leitstern ohne Gegenparteirisiko. Da institutionelle Großanleger in physischem Edelmetall und Minenaktien historisch drastisch unterinvestiert sind, liefern die Renditesprünge am US-Anleihemarkt den Treibstoff für die nächste Phase der Hausse. Der jüngste Kursrutsch bietet Rohstoffinvestoren somit eine erstklassige Kaufgelegenheit.

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    Gold unter 4.300 Dollar Sprott sieht historische Einstiegschance Der Goldpreis fällt zum Wochenauftakt unter 4.300 US-Dollar und damit auf ein Einmonatstief. Doch Sprott-President Ryan McIntyre hält den Blick auf die nächste Fed-Entscheidung für zu kurzfristig. Der entscheidende Treiber für Gold liege tiefer: Die Zinslast der USA nähert sich dem nominalen Wirtschaftswachstum und verschärft damit das fiskalische Dilemma. Für Gold könnte genau diese Entwicklung den langfristigen Aufwärtstrend weiter untermauern.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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