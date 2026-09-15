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    Sankamap Metals

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    Newsflow vom Kuma-Projekt könnte Kupfer- und Goldfantasie neu befeuern

    Unter einer mehr als 2 Kilometer großen Lithocap sucht Sankamap nach einem Kupfer-Gold-Porphyrsystem – schon die erste Bohrung liefert wichtige geologische Hinweise.

    Sankamap Metals - Newsflow vom Kuma-Projekt könnte Kupfer- und Goldfantasie neu befeuern

    Die Salomonen gelten unter Geologen als hochgradig aussichtsreiches, aber noch wenig erforschtes Terrain. Sankamap Metals (CSE: SCU / WKN A413DA) ändert das nun auf seiner 4.500 Hektar großen Kuma-Liegenschaft: Das erste systematische und vollständig finanzierte Bohrprogramm der Projektgeschichte ist in vollem Gange. Das Ziel ist ambitioniert: Die Entdeckung eines massiven Kupfer-Gold-Porphyrsystems, das sich unterhalb einer ausgedehnten, über 2 Kilometer großen Lithocap-Struktur verbergen soll.

    Vielversprechender Auftakt: Loch 1 trifft hydrothermales System

    Der Startschuss liefert bereits wichtige Indizien. Das erste Bohrloch (KU26-001) testete ein prioritäres Ziel direkt unter der Lithocap und durchteufte auf Anhieb Zonen mit starker hydrothermaler Alteration. Intensive Tonveränderungen, zahlreiche Anhydritadern und eine weit verbreitete Pyritmineralisierung deuten auf ein hochliegendes, sulfidführendes System hin.

    Solche anhydritreichen Zonen sind charakteristisch für geologische Giganten in der Region, wie etwa die berühmte Lihir-Goldlagerstätte in Papua-Neuguinea (wobei Sankamap sachlich betont, dass dies keine Garantie für identische Funde auf Kuma ist). Die Spannung für Investoren steigt: Die Laboranalysen für KU26-001 stehen noch aus, während jüngste Oberflächenproben in der Nähe des Bohrgebiets bereits bis zu 3,0 g/t Gold lieferten.

    Strategisches Vectoring: Bohrloch 2 visiert den heißen Kern an

    Statt abzuwarten, dreht sich der Bohrer bereits für KU26-002. Dieses zweite Loch nimmt eine markante magnetische und leitfähige Anomalie am Nordrand der Lithocap ins Visier – ein völlig anderes geophysikalisches Umfeld als noch beim ersten Loch.

    Die Strategie dahinter, sogenanntes Vectoring, ist simpel und effektiv: Sankamap will prüfen, ob sich die in Loch 1 gefundene Alteration nun in Richtung des heißeren Intrusionszentrums entwickelt. Ein solcher Volltreffer würde sich durch magnetithaltiges Gestein, porphyrtypische Quarzadern und zunehmende Kupfersulfide auszeichnen.

    Das auf 2.000 bis 3.000 Meter ausgelegte Programm testet dabei einen gewaltigen Zielkorridor von 8 Kilometern Länge. Jeder Bohrmeter, kombiniert mit laufenden Kartierungen und TerraSpec-Spektralanalysen, schärft das 3D-Modell, um Folgebohrungen noch präziser zu setzen.

    Historische Spitzenwerte untermauern Potenzial des Oceania-Portfolios

    Dass das Kuma-Projekt liefern kann, zeigen historische Gesteinsproben, die wiederholt Werte von über 0,5 g/t Gold aufwiesen – in der Spitze sogar spektakuläre 11,7 Prozent Kupfer und 13,5 g/t Gold.

    Kuma ist dabei nur ein Teil des vollständig genehmigten "Oceania"-Projekts von Sankamap. Auch die zweite Liegenschaft, Fauro, wartet mit exzellenten historischen Daten auf: Am Meriguna-Ziel ergaben Schürfgräben starke 8,0 Meter mit 27,95 g/t Gold sowie 14,0 Meter mit 8,94 g/t Gold, flankiert von Gesteinsproben mit bis zu 173 g/t Gold. Jüngere Arbeiten von Sankamap am Kiovakase-Ziel brachten Spitzenwerte von 4,09 Prozent Kupfer, während historische Flachbohrungen in der Vergangenheit bereits 35,0 Meter mit 2,08 g/t Gold durchteuften.

    Fazit

    Der unmittelbare Fokus liegt nun auf Kuma. Mit den anstehenden Laborergebnissen von KU26-001 und den optischen Bohrkern-Befunden aus dem laufenden Loch KU26-002 steht Sankamap Metals vor einem potenziell kursbewegenden Newsflow. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob sich unter der Lithocap tatsächlich das Zentrum eines großen, unberührten Kupfer-Gold-Systems verbirgt.


     

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    Sankamap Metals Newsflow vom Kuma-Projekt könnte Kupfer- und Goldfantasie neu befeuern Sankamap Metals startet die erste systematische Bohrkampagne auf dem Kuma-Projekt auf den Salomonen – und stößt bereits im ersten Loch auf ein ausgeprägtes hydrothermales System. Starke Alteration, Anhydritadern und verbreiteter Pyrit liefern wichtige Hinweise auf die Prozesse unterhalb der mächtigen Lithocap. Während die Laborergebnisse noch ausstehen, läuft bereits die zweite Bohrung, die eine markante geophysikalische Anomalie und damit ein mögliches Intrusionszentrum testet.
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