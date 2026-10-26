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    Harald Martenstein über die gefährliche Spaltung Europas

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    Frankreich erlebt massive gesellschaftliche Spannungen. Droht Deutschland eine ähnliche Eskalation? Journalist und Bestsellerautor Harald Martenstein spricht mit Marc Friedrich über die politische Krise in Deutschland...

    Harald Martenstein über die gefährliche Spaltung Europas

    ...Migration, die AfD und die zunehmende Spaltung unserer Gesellschaft. Warum gefährdet die Brandmauer laut Martenstein unsere Demokratie? Wie steht es um die Meinungsfreiheit? Und warum denkt er sogar darüber nach, Deutschland zu verlassen?

    Ein brisantes Gespräch über politische Fehlentscheidungen, gesellschaftliche Konflikte und die Zukunft Europas.

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    Marc Friedrich
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    Marc Friedrich ist Deutschlands erfolgreichster Sachbuchautor (5 Bestseller in Folge), ausgewiesener Finanzexperte, gefragter Redner, YouTube-Star, bekannt aus Funk und TV, Vordenker, Freigeist und Honorarberater.

    Der studierte Betriebswirt erlebte 2001 den Staatsbankrott der argentinischen Regierung und dessen ruinöse Folgen für das Land und seine Bürger aus nächster Nähe mit. Seitdem beschäftigt er sich mit dem Geldsystem, Wirtschaftsgeschichte und Vermögenssicherung. Marc Friedrich berät strategisch seit über einem Jahrzehnt erfolgreich international Privatpersonen, Unternehmen, Spitzensportler, Schauspieler, Family Offices, Stiftungen und Pensionskassen zur Vermögenssicherung, Asset-Allokation und Krisenvorsorge.

    Seit 2006 baut er maßgeschneiderte, individuelle Strategien zur Vermögenssicherung für seine Kunden vom Privatanleger, Unternehmen bis hin zum Family Office. Und das weltweit! Marc Friedrich ist ein Vordenker, immer neugierig, in keiner Denkschublade verhaftet, kein Dogmatiker und weder Optimist noch Pessimist, sondern Realist!

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    Verfasst von Marc Friedrich
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