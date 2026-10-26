Harald Martenstein über die gefährliche Spaltung Europas
Frankreich erlebt massive gesellschaftliche Spannungen. Droht Deutschland eine ähnliche Eskalation? Journalist und Bestsellerautor Harald Martenstein spricht mit Marc Friedrich über die politische Krise in Deutschland...
...Migration, die AfD und die zunehmende Spaltung unserer Gesellschaft. Warum gefährdet die Brandmauer laut Martenstein unsere Demokratie? Wie steht es um die Meinungsfreiheit? Und warum denkt er sogar darüber nach, Deutschland zu verlassen?
Ein brisantes Gespräch über politische Fehlentscheidungen, gesellschaftliche Konflikte und die Zukunft Europas.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte