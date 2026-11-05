Zodiac Gold wird Zodiac Resources: Multimetall-Potenzial in Liberia

Ein gigantisches Lizenzpaket von 2.316 Quadratkilometern, ein etabliertes Goldprojekt und neu identifizierte Vorkommen kritischer Technologiemetalle veranlassen Zodiac Gold (TSXV: ZAU; OTCQB: ZAUIF; FSE: K19) zu einem strategischen Schritt: Das Unternehmen stellt sich breiter auf und firmiert künftig unter dem Namen Zodiac Resources Inc.

Die Umbenennung spiegelt die geologische Vielfalt der liberianischen Liegenschaften wider, auf denen neben Gold auch Eisenerz sowie geochemische Anomalien von Nickel, Kobalt, Chrom und Kupfer entdeckt wurden. Das Fundament bleibt dabei unverändert: Das Todi-Goldprojekt behält seine oberste Priorität, wird nun jedoch durch erhebliche Rohstofffantasie auf Distriktebene ergänzt – ohne dass bestehende Aktionäre eine Verwässerung oder Aktienzusammenlegung hinnehmen müssen.

Todi-Scherzone als Anker: Geochemie weist Weg zu kritischen Metallen

Zodiac Resources verfolgt in Liberia einen regionalen Explorationsansatz, der über die isolierte Entwicklung einzelner Liegenschaften hinausgeht. Operativer Anker bleibt das Flaggschiffprojekt Todi, das direkt auf der regional bedeutsamen Todi-Scherzone liegt – einer geologischen Scherstruktur, die als erstklassige Falle für hochgradige Goldmineralisierungen gilt.

Jüngste geochemische Bodenprobenahmen auf den nordwestlichen Arealen des 2.316 Quadratkilometer großen Areals erweiterten dieses Bild nun aber deutlich: Sie wiesen ausgeprägte Anomalien von Nickel, Kobalt, Chrom und Kupfer sowie weiteren kritischen Metallen nach. Ergänzt wird dieses Spektrum durch bekanntes Eisenerzpotenzial innerhalb des Lizenzgebiets, das künftig systematisch bewertet werden soll.

Die Eckpunkte der Neuausrichtung und Unternehmensstruktur im Überblick:

Distrikt-Dimension: 2.316 Quadratkilometer zusammenhängendes Konzessionsgebiet in Liberia mit dem Gold-Hauptprojekt Todi entlang der mineralisierten Scherzone.

Multimetall-Upside: Nachgewiesene geochemische Bodenanomalien von Nickel, Kobalt, Kupfer und Chrom im Nordwesten sowie zusätzliches Eisenerzpotenzial.

Handelsstart am 9. November 2026: Wirksamkeit der Namensänderung zu Handelsbeginn vorbehaltlich der finalen Zustimmung durch die TSX Venture Exchange.

Unberührte Kapitalstruktur: 185.500.769 ausgegebene Stammaktien (davon 2.614.431 Aktien unter Treuhand- und Haltefristen); keine Aktienzusammenlegung (Rollback) und Beibehaltung aller Tickersymbole (TSXV: ZAU; OTCQB: ZAUIF; FSE: K19).

Reine Namensänderung ohne Verwässerungsrisiko für Anleger

Für Aktionäre ist keine Umstellung nötig: Weder ändert sich die Anzahl der gehaltenen Papiere noch greift das Management zu einem optischen Kurs-Rollback. Auch die etablierten Börsenkürzel an der TSX Venture Exchange (ZAU), am US-amerikanischen OTCQB-Markt (ZAUIF) und an der Frankfurter Wertpapierbörse (K19) bleiben vollständig erhalten.

Geologisch stellen die nachgewiesenen Basismetall- und Eisenerzanomalien zwar noch keine nachgewiesenen Mineralressourcen nach NI 43-101 dar, liefern dem Explorationsteam jedoch präzise Zielkorridore für künftige Folgearbeiten. Indem Zodiac Resources den Rahmen über das reine Goldsegment hinaus erweitert, positioniert sich das Unternehmen strategisch für die wachsende weltweite Nachfrage nach Batterierohstoffen und kritischen Mineralien, während der Kernwert aus der Goldexploration an der Todi-Scherzone unberührt bleibt.









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