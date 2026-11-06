Neue Nachfrage nach kritischen Metallen könnte entstehen!

Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Donnerstag auf einer Wirtschaftskonferenz in Berlin vorgeschlagen, auf europäischer Ebene Vorräte an kritischen Rohstoffen aufzubauen. Parallel warnen Abgeordnete in London vor der Abhängigkeit von China. Für Anleger ist die Debatte relevant, weil staatliche Bevorratung eine Nachfragequelle schaffen würde, die anders funktioniert als industrielle Bestellungen.

Was Merz in Berlin konkret vorgeschlagen hat

Europa müsse Bestände an kritischen Rohstoffen aufbauen, um seine Abhängigkeit von jenen Ländern zu verringern, die Förderung und Verarbeitung dominieren – so fasste Merz seine Position in Berlin zusammen. Er nannte drei staatliche Aufgaben: die Bezugsquellen zu diversifizieren, Recycling und Kreislaufwirtschaft zu stärken und, als ausdrücklich eigener Vorschlag, Vorräte in Brüssel auf europäischer Ebene anzulegen.

Die Begründung lieferte der Kanzler gleich mit: „Ohne kritische Rohstoffe gäbe es keine Batterien, keine leistungsfähigen Elektromotoren, keine modernen Halbleiter", sagte Merz laut der Reuters vorliegenden Rede. Die EU ist wie andere westliche Industriestaaten bei kritischen Mineralien und Komponenten wie Batterien und Seltenen Erden stark von China abhängig – in der Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt-, Automobil- und Erneuerbaren-Branche gleichermaßen.

Offen bleibt bislang, welche Rohstoffe eine europäische Reserve konkret umfassen soll, wie groß sie wäre und wer sie finanziert.

Warum staatliche Vorräte anders nachfragen als Industriekunden

Für Rohstoffmärkte ist die Unterscheidung zentral: Ein Autohersteller oder Magnetproduzent kauft nach Auftragslage und reagiert auf Preise – wird Material teuer, wird substituiert, gestreckt oder verschoben. Eine staatliche Reserve folgt dagegen einem politischen Mengenziel. Sie kauft, weil ein Beschluss es vorsieht, nicht weil der Preis attraktiv ist.

Bei Märkten, die gemessen an Industriemetallen klein sind – Seltene Erden etwa werden in Tonnen, nicht in Millionen Tonnen gehandelt – kann eine solche Zusatznachfrage spürbar wirken. Sie entzieht dem Markt Material und erhöht zugleich die Planungssicherheit für Produzenten außerhalb Chinas, sofern die Beschaffung an Lieferverträge gekoppelt wird. Genau das ist bislang aber nicht entschieden.

Umgekehrt gilt: Ein Vorrat kann auch verkaufen. Reserven, die in Knappheitsphasen geöffnet werden, dämpfen Preisspitzen. Für Projektentwickler ist deshalb weniger die bloße Existenz eines Lagers entscheidend als die Frage, ob es über langfristige Abnahmeverträge mit Minen und Verarbeitern gefüllt wird oder opportunistisch am Spotmarkt.

Brüssels 46 strategische Projekte als zweiter Hebel

Der Vorschlag trifft nicht auf ein leeres Feld. Die Europäische Kommission hat im Vormonat 46 strategische Rohstoffprojekte ausgewählt, die von beschleunigten Genehmigungen und Unterstützung bei der Einwerbung öffentlicher wie privater Mittel profitieren sollen. Die EU versucht damit, ihre Lieferketten zu diversifizieren.

Beschleunigte Genehmigungen adressieren allerdings einen anderen Engpass als eine Reserve. Sie wirken auf die Angebotsseite und erst über Jahre, weil Minen- und Raffinerieprojekte lange Vorlaufzeiten haben. Eine Bevorratung wirkt sofort auf die Nachfrageseite. Beides zusammen ergäbe eine Klammer – Abnahme plus Genehmigung –, wie sie Projektfinanzierer in einem Markt mit chinesischer Preissetzungsmacht typischerweise verlangen.

Entscheidend wird sein, ob die beiden Instrumente verknüpft werden. Eine EU-Reserve, die ausschließlich am Weltmarkt einkauft, könnte am Ende auch chinesisch verarbeitetes Material einlagern und die Abhängigkeit kaum verringern.

London debattiert parallel über Chinas Dominanz

Die britische Diskussion verläuft zeitgleich. Ein Parlamentsausschuss warnt, Chinas Dominanz bei kritischen Mineralien lasse Großbritannien „gefährlich exponiert" zurück, wie die Financial Times berichtet. Das Mining Journal fasst den Befund so zusammen, dass das Land bei der Versorgung mit kritischen Mineralien unzureichend vorbereitet sei.

Dass Berlin, Brüssel und London binnen weniger Wochen dieselbe Schwachstelle benennen, ist für Anleger das eigentliche Signal. Es deutet darauf hin, dass Bevorratung und Lieferkettensicherung auf mehreren nationalen Agenden gleichzeitig nach oben rücken – nicht als einmalige Initiative eines Regierungschefs.

Woran sich der Vorschlag messen lassen muss

Zwischen einer Rede auf einer Wirtschaftskonferenz und einem gefüllten Lager liegen Haushaltsbeschlüsse, eine Einigung der Mitgliedstaaten und die Festlegung, welche Stoffe überhaupt eingelagert werden. Nichts davon ist bislang terminiert.

Anleger können daher weniger an Ankündigungen als an Umsetzungsschritten ablesen, ob sich für Projekte außerhalb Chinas etwas ändert: an einem Budget, an einer Rohstoffliste, an ersten Abnahmeverträgen und daran, ob die 46 ausgewählten Projekte Finanzierungszusagen erhalten. Bis dahin bleibt die Bevorratungsdebatte ein politisches Vorhaben, dessen Marktwirkung sich noch nicht beziffern lässt.









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