MBH - drei Buchstaben, die zunächst unscheinbar klingen und ursprünglich den Geschäftszweck "Multiple Business Holdings" abkürzen sollten. Sie stehen jedenfalls für eine noch junge und ehrgeizige Beteiligungsgesellschaft mit Londoner Geschäftssitz. Ihr versierter und eloquenter CEO Callum Laing verfolgt mit ihr große Ambitionen und spielt auf klassische Größen in der Liga an: In einem Interview auf der Münchener Kapitalmarkt Konferenz (mkk) Ende Mai des Jahres fällt schon einmal der Name der in Anlegerkreisen klangvollen Berkshire Hathaway. Ganz nach dem Motto, eine Investorenlegende wie Warren Buffet oder ein Charlie Munger hätten "auch einmal ganz klein angefangen".

MBH Corporation PLC – WKN: A2JDGJ – ISIN: GB00BF1GH114

Börsen: Xetra, Frankfurt, Düsseldorf und Berlin

Zukunftsmarkt Bildung

Quelle:MBH Corporation

Wachstumstreiber mit "Agglomeration 2.0"-Modell

Die Investment-Holding hat ihren wesentlichen Geschäftszweck, wie CEO Callum Laing betont, vor allem darin, in andere Unternehmen zu investieren und diese Beteiligungen dann "im Sinne einer Buy-and-Hold-Strategie lange im Portfolio zu halten."

Laing weiß, wovon verspricht, zumal er bereits zwanzig Jahre Erfahrung bei der Gründung, Aufbau, Kauf und Verkauf von einigen Unternehmen in verschiedenen Branchen hat. Der Hochkommissar des World Business Angel Investor Forums in Singapur betont aber zurecht ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal für MBH, das "MBH zu einem Inkubator für Wachstum" werden lassen soll: Die Beteiligungsgesellschaft folgt dem innovativen Ansatz unter dem Slogan "Agglomeration 2.0".

Im Gegensatz zu multinationalen Holding- oder Private Equity-Gesellschaften belässt MBH die Ziel-Unternehmen, meist Gründer und kleine mittelständische Betriebe in traditionellen Industrien („Old Economy“) aus der ganzen Welt, nach der Beteiligung in der operativen Geschäftsführung autonom. Die attraktiven, weil schuldenfrei und profitabel geführten Kleinunternehmen mit typischerweise nicht mehr als 5,0 Mio. Euro Jahresgewinn werden oftmals noch vom Besitzer geführt - und das soll auch so bleiben.

Das Kernprinzip, wie MBH-CEO Callum Laing für das eigene "Agglomeration 2.0“-Modell betont: Diese Unternehmen unter dem Dach der Beteiligungsgesellschaft sollen so gehegt und gepflegt werden, damit sie mit dem, was sie erfolgreich gemacht hat, rentabel weiter am Markt agieren können. Das Prinzip ist also, sie so von MBH in eine bestehende Gemeinschaft gleichgesinnter Unternehmen einzubeziehen, um den Wert jedes einzelnen Konzernunternehmens weiter zu steigern. Nach diesem MBH-Modell wandeln profitable Unternehmen ihre privaten Anteile je nach vereinbartem Multiplikator in handelbare Aktien der MBH-Beteiligungsgesellschaft um. Diese Aktien bleiben zunächst für ein Jahr gesperrt. Dadurch werden die MBH-Beteiligungsunternehmen motiviert, ihr Wachstum zu beschleunigen, welches sie zum Beispiel

durch Nutzung der Ressourcen anderer Gruppenunternehmen,

über den Transfer von Know-how und Best-in-Class-Praktiken sowie

per Cross-Selling an andere Konzernunternehmen

erreichen.

Verständlich, dass sich CEO Callum Laing und die MBH mit der Auswahl von derlei "Unternehmensperlen" nicht leicht tun. Sie müssen eben perfekt zu dem über Branchen und Regionen diversifizierten Portfolio passen. Und: Hier kommt dann doch noch Warren Buffett mit seiner Value-Strategie ins Spiel - sie ist für MBH eine wesentliche Orientierung. CEO Callum Laing: "Daher ist Warren Buffett unser bzw. mein Vorbild!"

Wachstumsmarkt Bauwesen

Quelle: MBH Corporation

Bis zu 50 % des Gewinns an Aktionäre

Insofern ist das entsprechende Jahresziel für MBH ehrgeizig: Es sollen 15 bis 20 neue Unternehmensbeteiligungen für 2019 erfolgen, wobei MBH bisher sieben Gesellschaften aus dem Bereich der kleinen und mittelgroßen Unternehmen zu 100% übernommen hat. Auf diese Weise soll eine entscheidende Schwelle überschritten werden, bei der das Wachstum der erworbenen Unternehmen wie auch für MBH selbst weiter beschleunigt werden kann. Außerdem strebt die junge Beteiligungsgesellschaft an, zukünftig bis zu 50% des Gewinns an seine Aktionäre auszuschütten.

"First Berlin" gibt Kursziel von 2,25 Euro

Inzwischen hat das Berliner Equity Research "First Berlin" die MBH Corporation plc in die Analysen aufgenommen und mit einer positiven "Kauf"-Empfehlung Anleger aufhorchen lassen: Mit dem Rating-Urteil von Ende Juni 2019 nennt First Berlin auch ein Kursziel für MBH von 2,25 Euro. Das würde vom soeben durchschrittenen Kurstief bei 0,795 Euro nahezu einer Verdreifachung entsprechen. Sollte außerdem für das Geschäftsjahr 2019 mit einer Dividende von 9 Cent je Aktie gerechnet werden können, wie Aussagen in einem Börsenportal (finanzen.net) vermuten lassen, dürfte MBH bald auch mit einer stattlichen Dividendenrendite von rund 10,0 Prozent punkten. Dann sind das Chancen für den "frühen Vogel" unter Anlegern, die nachhaltige, langfristige Investments mit Renditepotenzial für ihr Depot suchen.

Spekulative Grüße

Ihre Hotstock Investor Redaktion

