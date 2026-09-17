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    Nachrichten - Kommentare | wallstreetONLINE

    Neueste Meldungen
    BMW Aktie - Wende nach Bodenbildung?
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    Revolut-Chef Nik Storonsky: Deutschland ist zentraler Wachstumsmarkt
    Artikel in Nachrichten - Kommentare | wallstreetONLINE
    Paukenschlag in Deutschland: E-Lkw ohne Fahrer: Lidl sorgt für Kurssprung bei Einride
    14:19 Uhr · wallstreetONLINE Redaktion · Heineken
    Hohe Bauzinsen: Nachfrage nach Immobilien kühlt sich ab
    13:55 Uhr · FinanzBusiness
    CSU ruft Steinmeier zu Hilfe – Kanzler-Countdown
    13:49 Uhr · Tichys Einblick
    Tichys Einblick 10-2026: Und jetzt?
    13:43 Uhr · Tichys Einblick
    hep global: Wechsel an der Spitze
    13:35 Uhr · 4investors
    Christian Schumacher kehrt zu Berenberg zurück
    13:35 Uhr · FinanzBusiness
    Einladung zur Finance26 in Frankfurt
    13:00 Uhr · wikifolio
    „Nicht nur Merkels beste Schülerin, Sie haben sie übertroffen“ – Griechische Abgeordnete rechnet mit von der Leyen ab
    12:32 Uhr · Tichys Einblick
    Demograph warnt: „Stehen am Anfang großer gesellschaftlicher Unruhen“
    12:01 Uhr · Tichys Einblick
    Das sind die heißesten Finanz-News des Tages aus der wikifolio Lunchbox
    12:00 Uhr · wikifolio
    Exklusiv: Weitere Klage und Strafanzeige im Brawo-Komplex
    11:56 Uhr · FinanzBusiness
    Spritpreisexplosion in Deutschland: In Polen ist Diesel aber 60 Cent billiger
    11:55 Uhr · Dr. Viktor Heese · BPVideonachricht
    Exklusiv: Volksbank im Südwesten zehrt erneut von stillen Reserven
    11:32 Uhr · FinanzBusiness
    Frau Prien und ihre stumpfe Schere
    11:02 Uhr · Tichys Einblick
    UBS steht im Streit um Kapitalvorschriften vor neuer Hürde im Parlament
    10:32 Uhr · FinanzBusiness
    Wie Demokratie sich selbst sabotiert
    10:18 Uhr · Tichys Einblick
    Volksbank Düsseldorf Neuss: Bafin verhängt Bußgelder
    10:14 Uhr · FinanzBusiness
    Bilfinger revidiert Prognose – Aktie stürzt ab
    10:00 Uhr · wikifolio
    "Feindlicher Akt": Trump droht Europa mit Handelskrieg wegen Kanada-Deal(2) 
    09:30 Uhr · wallstreetONLINE Redaktion · EUR/CAD
    Zuvor eingepreist: Bitcoin steigt trotz Zinserhöhung – was plant Warsh als Nächstes?
    09:00 Uhr · wallstreetONLINE Redaktion · Weizen
    Die Schweiz schlägt Alarm: 80 Prozent der Maghreb-Asylsuchenden straffällig
    08:54 Uhr · Tichys Einblick
    Was sich die Citigroup von deutschen Superreichen verspricht
    08:50 Uhr · FinanzBusiness
    Santander treibt Umbau des Deutschland-Geschäfts voran
    08:42 Uhr · FinanzBusiness
    Aktien Frankfurt Eröffnung: DAX im Plus erwartet – Fed-Glaubwürdigkeit kompensiert Zinserhöhung
    08:41 Uhr · Andreas Lipkow · DAX
    VW-Aktie zwischen Trendwendechance und Risikosignal
    08:40 Uhr · 4investors · Volkswagen (VW) Vz
    28.700 Trades in 17 Monaten: Trump handelt mehr als der ganze US-Kongress zusammengenommen(1) 
    16.09.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Chevron Corporation · 61720 Leser
    Warshs erster großer Test: 10 % Absturz möglich? Das erwartet den S&P 500 beim Fed-Entscheid(1) 
    16.09.26 · wallstreetONLINE Redaktion · US 500 · 30348 Leser
    Das war’s: Clarity Act scheitert im US-Senat – XRP stürzt zweistellig ab
    16.09.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Weizen · 26616 Leser
    Goldrallye gefährdet: Goldpreis: Löst die Fed heute ein gewaltiges Beben aus? Goldminenaktien aktuell
    16.09.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Agnico Eagle Mines · 25928 Leser
    Armut auf Tiefststand: USA werden unterschätzt: Haushalte so reich wie nie zuvor(1) 
    16.09.26 · wallstreetONLINE Redaktion · EUR/USD · 19420 Leser
    Verluste bei allen Anlagen: Ab dieser Schwelle droht ein Crash aller Märkte
    16.09.26 · wallstreetONLINE Redaktion · iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF · 13884 Leser
    Paukenschlag in Deutschland: E-Lkw ohne Fahrer: Lidl sorgt für Kurssprung bei Einride
    14:19 Uhr · wallstreetONLINE Redaktion · Heineken · 10220 Leser
    Turbulenzen am Anleihemarkt: Fed-Zinserhöhung: Was machen 10-jährige US-Bonds jetzt?
    08:30 Uhr · wallstreetONLINE Redaktion · Öl (Brent) · 8680 Leser
    Märkte am Morgen: DAX vor Fed-Showdown: Eine Zinserhöhung könnte erst der Anfang sein
    16.09.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Samsung Electronics (Spons. GDR) · 7132 Leser
    Weitreichende Allianz geplant: Kanada als EU-Sondermitglied – das ist geplant
    16.09.26 · wallstreetONLINE Redaktion · CAE · 5192 Leser
    US-Goldreserve von 8134 Tonnen: 42,22 Dollar pro Unze: Plant Amerika den großen Gold-Schachzug?
    10.09.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Gold · 145008 Leser
    Gold: Anleger in großer Sorge: Goldpreis: Beendet die Fed am Mittwoch die Goldrallye mit einem Paukenschlag?
    12.09.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Agnico Eagle Mines · 87848 Leser
    28.700 Trades in 17 Monaten: Trump handelt mehr als der ganze US-Kongress zusammengenommen(1) 
    16.09.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Chevron Corporation · 61720 Leser
    Anleger verpassen Gewaltiges: Nicht Gold, Silber oder Kupfer: Dieser Rohstoff erreicht ein 4-Jahres-Hoch
    10.09.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Teck Resources Registered (B) · 61716 Leser
    Milliarden gegen den Zinsdruck: Gold vor nächstem Knall? 6-Milliarden-Plan der USA enttäuscht – Härtetest heute
    11.09.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Gold · 56588 Leser
    Goldpreis auf 10.000 USD? Zinsschock oder Schuldeneskalation? Barrick Mining, First Majestic Silver und Lahontan Gold im Check.
    14.09.26 · ESG Aktien · First Majestic Silver Corporation · 43036 Leser
    Entscheidung heute Abend: Bitcoin fällt zurück – Clarity Act wieder mit Fragezeichen
    15.09.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Bitcoin · 40144 Leser
    Käufer aus Markt gedrängt: US-Hypotheken steigen über Marke von 7 Prozent
    11.09.26 · wallstreetONLINE Redaktion · D.R. Horton · 39064 Leser
    Massive Verwerfungen drohen: Silberpreis-Prognose: Kippt Silber? Anleger befürchten Fed-Hammer am Mittwoch
    13.09.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Hecla Mining · 37504 Leser
    Finaler Entwurf steht: Clarity Act vor Senatsabstimmung – Trump stimmt Ethikregeln zu
    14.09.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Bitcoin · 36032 Leser
    Vom Krisenstaat zum Star: Dieses EU-Land hat seine Schulden in 15 Jahren um zwei Drittel gesenkt(1) 
    25.08.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Apple · 266939 Leser
    Öl- und Gas-Schock ab 2030: Deutschlands Top-Lieferant gehen Öl und Gas aus(3) 
    28.08.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Equinor · 251521 Leser
    Gold: Kracht es jetzt richtig?: Goldpreis: Fed-Chef Warsh zieht Rallye den Stecker – Gold stürzt vorerst ab
    29.08.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Agnico Eagle Mines · 197752 Leser
    Griff ins Klo: Zollstreit zeigt US-Abhängigkeit von kanadischem Klopapier(1) 
    30.08.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Costco Wholesale · 168464 Leser
    US-Goldreserve von 8134 Tonnen: 42,22 Dollar pro Unze: Plant Amerika den großen Gold-Schachzug?
    10.09.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Gold · 145008 Leser
    Größter Gläubiger der Welt: 3,9 Billionen im Ausland: Deutschlands gigantisches Geld-Dilemma(2) 
    28.08.26 · wallstreetONLINE Redaktion · DAX · 139584 Leser
    Rich Dad auf Pump: Robert Kiyosaki hat 1,2 Milliarden US-Dollar Schulden
    04.09.26 · wallstreetONLINE Redaktion · 136960 Leser
    Gold vor US-Inflationsdaten: Goldpreis-Prognose: Droht am Freitag bereits der nächste Hammer?
    05.09.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Agnico Eagle Mines · 120856 Leser
    Falken setzen sich durch: EZB vor Zinserhöhung – doch das könnten erst der Anfang sein
    27.08.26 · wallstreetONLINE Redaktion · iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) · 98680 Leser
    Gold: Anleger in großer Sorge: Goldpreis: Beendet die Fed am Mittwoch die Goldrallye mit einem Paukenschlag?
    12.09.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Agnico Eagle Mines · 87848 Leser
    85 % der Aufträge bleiben hier: US-Firmen außen vor: Deutschland lenkt Aufträge an heimische Konzerne
    22.03.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Airbus · 1364324 Leser
    Preiseinbruch voraus: Die größte Öl-Schwemme der Geschichte steht uns bevor(4) 
    09.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Öl (Brent) · 462729 Leser
    Gold-Notverkauf: Selbst riesige Goldreserven können die Lira nicht retten
    14.04.26 · wallstreetONLINE Redaktion · EUR/USD · 396557 Leser
    Wer wusste mehr?: 760 Mio. Dollar auf fallende Ölpreise gesetzt – Minuten vor Öffnung von Hormus
    20.04.26 · wallstreetONLINE Redaktion · US 500 · 391876 Leser
    Weltweite Schockwellen: Japan könnte die globalen Märkte ins Wanken bringen
    15.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · EUR/JPY · 386513 Leser
    Todesstoß für Gold?: Goldpreis droht Beben: Eine Abweichung könnte für Gold alles ändern
    28.03.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Agnico Eagle Mines · 379151 Leser
    Die verwundbare Flanke der USA: Wie ein deutsches Unternehmen die USA in die Knie zwingen könnte
    05.05.26 · wallstreetONLINE Redaktion · USD/CAD · 374090 Leser
    Jetzt eskaliert es: Japan zahlt Milliarden, Thailand fehlen Öl und Dünger, Pakistan dreht Strom ab
    16.04.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Öl (Brent) · 344935 Leser
    Gefährliche Lockerheit: US-Zinsen viel zu niedrig: Fed müsste 4-mal nachlegen
    27.05.26 · wallstreetONLINE Redaktion · EUR/USD · 341475 Leser
    Schuldenrekord in den USA: 100-Prozent-Schwelle gefallen: Die Luft wird immer dünner – auch für Anleger
    18.05.26 · wallstreetONLINE Redaktion · EUR/USD · 326066 Leser
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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