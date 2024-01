Die Ölpreise sind am ersten Handelstag des neuen Jahres deutlich gestiegen. Dies ist auf die zunehmende Wahrscheinlichkeit von Lieferunterbrechungen im Nahen Osten zurückzuführen, die durch die jüngsten Zusammenstöße zwischen den Huthi-Rebellen und dem US-Militär im Roten Meer ausgelöst wurden. Darüber hinaus stützen Hoffnungen auf eine starke Nachfrage während der Feiertage und eine wirtschaftliche Erholung in China die positive Marktentwicklung.

US-Hubschrauber hatten am vergangenen Sonntag einen Angriff der vom Iran unterstützten Huthi-Milizen auf ein Containerschiff der Reederei Maersk im Roten Meer abgewehrt. Dabei wurden drei Schiffe der Huthi versenkt und zehn Kämpfer getötet. Diese Ereignisse erhöhen die Gefahr, dass sich der Konflikt zwischen Israel und Gaza zu einem überregionalen Konflikt ausweitet.

Leon Li, Analyst bei CMC Markets in Shanghai, sagte, der Ölpreis könnte durch die jüngsten Ereignisse im Roten Meer und die erwartete Nachfragespitze während des chinesischen Frühlingsfestes beeinflusst werden. Li bezog sich auf das chinesische Neujahrsfest Anfang Februar und merkte an, dass die erwartete chinesische Urlaubsnachfrage die Erwartungen für einen Preisanstieg im Laufe des Monats erhöhen könnte.

Ein größerer Konflikt könnte zur Schließung wichtiger Öltransportwege wie dem Roten Meer und der Straße von Hormus im Persischen Golf führen. Nach dem Seegefecht sei ein iranisches Kriegsschiff ins Rote Meer eingedrungen, berichteten iranische Medien am Montag.

Mindestens vier Tanker, die Diesel und Korosin aus dem Nahen Osten und Indien nach Europa transportierten, machten einen Umweg um Afrika, um das Rote Meer zu meiden.

In China sind die Erwartungen an neue Konjunkturmaßnahmen gestiegen, nachdem die Produktion im Dezember zum dritten Mal in diesem Monat gesunken ist. Ein Konjunkturprogramm könnte das Wirtschaftswachstum ankurbeln, was wiederum die Ölnachfrage erhöhen und die Preise stützen könnte.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion