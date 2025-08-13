Nachrichten - Marktberichte

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichte

    Aktien Frankfurt Eröffnung US-Rekordlauf treibt Dax nach oben
    Aktien Frankfurt Eröffnung: US-Rekordlauf treibt Dax nach oben

    Nach drei leicht schwächeren Börsentagen hat der Dax am Mittwoch wieder zugelegt. Unterstützung liefern Rekorde an Wall Street und Nasdaq in den USA am Vortag, wo die Inflationsdaten für Juli positiv aufgenommen worden waren. Auch die Börsen Asiens …

    Diskussion: Tages-Trading-Chancen am Mittwoch den 13.08.2025

    Wertpapier: Rheinmetall, DAX, MDAX, E-Stoxx 50, E.ON, RENK Group
    Aktien Asien Nikkei mit weiterem Rekordhoch - Kursgewinne auch in China
    Aktien Asien: Nikkei mit weiterem Rekordhoch - Kursgewinne auch in China

    Die größeren asiatischen Börsen haben am Mittwoch zumeist zugelegt. Sie folgten damit den starken US-Vorgaben. Dort hatten der Nasdaq 100 und der S&P 500 Rekorde verzeichnet. Zinshoffnungen hatten die Kurse beflügelt. Der Leitindex Nikkei 225 …

    Diskussion: US TECH 100 - Welche Titel liefern die Punkte für das nächste ATH ?

    Diskussion: S+P 500 - SPX - wer liefert die nächsten Punkte zum ATH ?

    Wertpapier: US Tech 100, Nikkei 225, Mumbai Stock Exchange Sensitive Index 30 Leading Stocks, Hang Seng, S & P/ASX 200, CSI 300 Index
    Enttäuschende Quartalszahlen: Evotec: Schon wieder eine vergebene Chance!
    09:59 Uhr · wallstreetONLINE Redaktion
    Devisen: Eurokurs legt zum Dollar weiter zu
    08:36 Uhr · dpa-AFX · EUR/USD
    Aktien Frankfurt Ausblick: Nach Konsolidierung wieder im Vorwärtsgang erwartet
    08:20 Uhr · dpa-AFX · Sixt
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax dürfte mit Gewinnen starten
    07:32 Uhr · dpa-AFX · DAX
    DAX-FLASH: Nach Konsolidierung wieder in den Vorwärtsgang
    07:18 Uhr · dpa-AFX · DAX
    Ihre wichtigsten Termine: Porsche, Thyssenkrupp Nucera, Eon, Evotec, Brenntag, Sixt & Tui legen Zahlen vor
    04:30 Uhr · wallstreetONLINE Redaktion · Evotec
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Rekorde für Nasdaq und S&P 500 nach Preisdaten
    12.08.25 · dpa-AFX · Boeing
    Aktien New York Schluss: Rekorde für Nasdaq und S&P 500 nach Inflationsdaten
    12.08.25 · dpa-AFX · Dow Jones
    Besonders beachtet!: Infineon Technologies - Aktie steigt kräftig - 12.08.2025
    12.08.25 · Markt Bote · Infineon Technologies
    Besonders beachtet!: RENK Group - Aktie steigt kräftig - 12.08.2025
    12.08.25 · Markt Bote · MDAX
    Devisen: Euro legt zu - Dollar nach US-Inflationsdaten unter Druck
    12.08.25 · dpa-AFX · EUR/USD
    Besonders beachtet!: Axon Enterprise - Aktie auf Talfahrt - 12.08.2025
    12.08.25 · Markt Bote · US Tech 100
    Aktien New York: Inflationsdaten treiben an - Rekorde für Nasdaq 100 und S&P 500
    12.08.25 · dpa-AFX · Boeing
    Besonders beachtet!: NXP Semiconductors - Aktie steigt kräftig - 12.08.2025
    12.08.25 · Markt Bote · US Tech 100
    Aktien Wien Schluss: Leichte Kursverluste
    12.08.25 · dpa-AFX · ATX
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax wenig verändert nach US-Inflationsdaten
    12.08.25 · dpa-AFX · CANCOM SE

