Nachrichten - Marktberichte

Aktien Frankfurt Eröffnung US-Rekordlauf treibt Dax nach oben

Nach drei leicht schwächeren Börsentagen hat der Dax am Mittwoch wieder zugelegt. Unterstützung liefern Rekorde an Wall Street und Nasdaq in den USA am Vortag, wo die Inflationsdaten für Juli positiv aufgenommen worden waren. Auch die Börsen Asiens …