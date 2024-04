Starke Erholung in Amerika und Asien

Gegenüber dem Januar allerdings fielen die Erlöse um 3,1 Prozent. Hier hatten die globalen Halbleiterverkäufe noch 47,6 Milliarden US-Dollar betragen. Die Schwäche im Februar steht im Einklang mit den zurückhaltenden Q1-Prognosen, die AMD und Intel in ihren Quartalsberichten gegeben hatten.

Die Erholung gegenüber dem Vorjahr war insbesondere in China sowie auf dem amerikanischen Doppelkontinent stark. Hier legten die Umsätze um 28,0 beziehungsweise 22,0 Prozent zu. In Europa und Japan dagegen sanken die Erlöse sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch dem Vormonat, was die konjunkturelle Schwäche dort widerspiegelt.

Gewinnmitnahmen in schwachem Gesamtmarktumfeld

Ungeachtet der eigentlich guten Nachrichten – der starke Anstieg gegenüber dem Vorjahr beweist ebenso wie das am Freitagmorgen vorgelegte, vorläufige Quartalsergebnis von Elektronikriese Samsung, dass sich die Chip-Branche auch über den KI-Hype hinaus wieder im Aufschwung befindet – verloren Halbleiteraktien am Donnerstag auf breiter Front.

Der Branchenindex Philadelphia Semiconductor Index fiel um drei Prozent. Neben Broadcom und Nvidia, die jeweils rund 3,5 Prozent einbüßten, war vor allem AMD von Gewinnmitnahmen betroffen. Die Aktie brach um acht Prozent ein und setzte damit ihre ohnehin bereits ausgedehnte Korrektur ungebremst fort.

Unternehmensspezifische Nachrichten gab es am Donnerstag keine. Die Verluste dürften eine Folge zuletzt umfangreicher Insider-Verkäufe, einer hohen Bewertung und der jüngsten technischen Schwäche gewesen sein

Fazit: Neue Impulse in der kommenden Woche zu erwarten

Die globale Halbleiterindustrie hat sich gegenüber dem Vorjahr auch im Februar deutlich erholt, wenngleich die Erlöse gegenüber dem Januar etwas gesunken sind. Für neuen Rückenwind konnte das in einem schwachen Gesamtmarktumfeld am Donnerstag allerdings nicht sorgen, die Titel der Branche waren – allen voran AMD – von Gewinnmitnahmen betroffen.

Für neue Impulse könnte der in der kommenden Woche zu erwartende, monatliche Umsatzbericht von Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor sorgen, dessen Quartalsbericht bereits in der Woche darauf erwartet wird.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion