Der Aktienmarkt steht vor einem einschneidenden "Reset", der Jahre zur Erholung benötigen könnte, erwartet Chris Vermeulen, Chief Investment Officer von Technical Traders. Zur Begründung verweist er darauf, dass momentan defensive Marktsegmente wie Edelmetalle, Energie- und Industrieaktien, die typischerweise in den späten Phasen eines Bullenmarkts florieren, Zuwächse verzeichnen, wie er in einem Interview mit Bloomberg erklärte.

"Wir stehen kurz vor einem großen Markthoch, quasi einem finanziellen Reset", so Vermeulen. "Es ist kurzfristig schmerzhaft, aber notwendig. Märkte benötigen regelmäßige Rücksetzer und Korrekturen, um weiter steigen zu können."

Darüber hinaus könnte dieser "Reset" auch eine Rezession mit sich bringen, warnte er weiter. Besonders die Industrieaktien deuten darauf hin, dass eine wirtschaftliche Verlangsamung unmittelbar bevorsteht. Obwohl dieser Sektor in den letzten Monaten gut abschnitt, ist das typischerweise ein Zeichen dafür, dass Unternehmen am Ende eines Wachstumszyklus in neue Maschinen und Ausrüstungen investieren – oft zu spät, da zwischen dem Nachlassen der Geschäftstätigkeit und der Bestellung neuer Anlagen erhebliche Verzögerungen bestehen.

Die Firmen realisierten nicht, "dass wir am Ende eines Wachstumszyklus angelangt sind und die Musik bald aufhören wird zu spielen", erklärt Vermeulen. Industrieaktien hätten sich unaufhaltsam nach oben gearbeitet und Höchststände markiert, was ein Zeichen dafür sei, dass letztendlich eine Verlangsamung beginnen werde.

Die Angst vor einer bevorstehenden Rezession wächst unter den Investoren, besonders da die Inflation hartnäckig hoch bleibt und die US-Notenbank die Zinsen voraussichtlich länger hoch halten wird. In letzter Zeit mehren sich die warnenden Stimmen. Laut der neuesten Schätzung der New Yorker Fed liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Wirtschaft bis März nächsten Jahres in eine Rezession rutscht, bei 58 Prozent. Dies könnte den Aktienmarkt weiter unter Druck setzen und zu signifikanten Verlusten führen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion