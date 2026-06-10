🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysen

    Nachrichten - Analysen | wallstreetONLINE

    Neueste Meldungen
    Nachrichten Teaser Bild
    Gold könnte bis September massiv abstürzen – selbst Citi wird nervös
    Nachrichten Teaser Bild
    JPMORGAN stuft Volvo B auf 'Overweight'
    Artikel in Nachrichten - Analysen | wallstreetONLINE
    ANALYSE-FLASH: RBC senkt Nike auf 'Sector Perform' - Ziel runter auf 50 Dollar
    13:05 Uhr · dpa-AFX · Nike (B)
    Im Fokus: Zalando stabil im Aufwärtstrend – Bewertung im Juni 2026
    13:00 Uhr · Markt Bote · Zalando
    Italiener machen Ernst: Commerzbank-Krimi: Unicredit schraubt Anteil auf 37 Prozent
    12:02 Uhr · wallstreetONLINE Redaktion · Commerzbank
    Im Fokus: LEG Immobilien schwächer im Vormonat – Turnaround im Juni 2026?
    12:00 Uhr · Markt Bote · LEG Immobilien
    GOLDMAN SACHS stuft Auto1 auf 'Buy'
    11:25 Uhr · dpa-AFX Analysen · AUTO1 Group
    Aktie im Check: Eckert & Ziegler im positiven Bereich – Potenzial für den Juni?
    11:00 Uhr · Markt Bote · Eckert & Ziegler
    GEA Group AG: Insiderkäufe stärken die Kaufempfehlung nach Selloff; KAUFEN
    10:53 Uhr · mwb research AG · GEA Group
    Heidelberger Druck AG: Transformation im Fokus, FY25/26-Zahlen bestätigt; KAUFEN
    10:39 Uhr · mwb research AG · Heidelberger Druckmaschinen
    Chartanalyse: Shopify-Aktie: Korrektur im Aufwärtstrend – Kurs weit unter 3-Jahres-Hoch
    10:32 Uhr · Markt Bote · Shopify
    Kurz vor dem Durchbruch: Roboter statt Autos? Xpeng macht den nächsten großen Schritt
    10:29 Uhr · wallstreetONLINE Redaktion · XPeng ADR
    Aktie im Check: Monatsanalyse: Ford Motor legt +47,56 % zu – lohnt jetzt ein Blick?
    10:00 Uhr · Markt Bote · Ford Motor
    ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research startet Fielmann mit 'Buy' - Ziel 63 Euro
    09:35 Uhr · dpa-AFX · Fielmann
    Aktie springt an: Heidelberger Drohnenmaschinen: So will der SDAX-Konzern wieder profitabel werden
    09:31 Uhr · wallstreetONLINE Redaktion · Heidelberger Druckmaschinen
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GSK auf 'Hold'
    09:17 Uhr · dpa-AFX Analysen · GSK
    Original-Research: Bittium Oyj (von NuWays AG): BUY
    09:00 Uhr · EQS Group AG · Bittium CorporationEnglische Nachricht
    Original-Research: MHP Hotel AG (von NuWays AG): BUY
    09:00 Uhr · EQS Group AG · MHP Hotel
    Im Fokus: Fresenius rutscht im Monatsvergleich – Einstieg prüfen?
    09:00 Uhr · Markt Bote · Fresenius
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Safran auf 'Buy'
    08:58 Uhr · dpa-AFX Analysen · SAFRAN
    ANALYSE-FLASH: RBC hebt Adidas auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 210 Euro
    08:35 Uhr · dpa-AFX · adidas
    Beta Systems: Lizenzgeschäft treibt Ergebnis kräftig an
    08:31 Uhr · Researchguide
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft EASYJET auf 'Hold'
    08:24 Uhr · dpa-AFX Analysen · easyJet
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft FIELMANN AG auf 'Buy'
    08:23 Uhr · dpa-AFX Analysen · Fielmann
    InTiCa Systems: Anspruchsvolle Transformation
    08:12 Uhr · Researchguide · InTiCa Systems
    BARCLAYS stuft DANONE auf 'Overweight'
    08:11 Uhr · dpa-AFX Analysen · DANONE
    BARCLAYS stuft Nestle auf 'Equal Weight'
    08:10 Uhr · dpa-AFX Analysen · Nestle
    Die Inflations-Angst: So tief könnte Gold diese Woche noch abrutschen
    09.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Gold · 108560 Leser
    Die Wall Street wittert Blut: Nach dem Nasdaq-Crash werden aggressive Short-Wetten aufgebaut
    09.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · US Tech 100 · 43776 Leser
    Börse, Baby!: Nasdaq-Blitzcrash: Achterbahnfahrt an der Wall Street geht weiter
    09.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Dow Jones · 39800 Leser
    Hebel-Idee | Long-Chance: Tech stürzt ab, dafür könnte dieser langweilige DAX-Wert jetzt richtig abräumen!(2) 
    09.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Symrise · 29160 Leser
    Huang hat es wieder getan: Nach Marvell-Mega-Move: Jetzt treibt der Nvidia-Boss diese Chip-Aktie an!
    09.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · NVIDIA · 12680 Leser
    Die großen Gewinner : Banken und Versicherer: Die großen Profiteure einer Zinserhöhung der EZB?
    06:15 Uhr · wallstreetONLINE Redaktion · Allianz · 12596 Leser
    Chip-Aktien auf Rebound-Kurs: Jensen Huang sagt "Kaufgelegenheit" und SK Hynix schießt zweistellig hoch
    09.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Micron Technology · 11540 Leser
    Kampf um kritische Rohstoffe: Milliardenrennen um Seltene Erden: Warum Brasilien plötzlich im Fokus steht(1) 
    09.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Meteoric Resources · 11196 Leser
    Rekordkapital, rote Zahlen: Uran-Wette wird immer größer – doch diese Aktie gerät trotzdem unter Druck
    09.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Uranium Energy · 6244 Leser
    Zahlen enttäuschen: FuelCell: Ein Fakt verhindert den Absturz - Bloom trotzdem die bessere Wahl!
    09.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Bloom Energy (A) · 4256 Leser
    Nur ein Szenario hilft noch: Morgen entscheidet sich, ob der Tech-Abverkauf erst der Anfang war
    04.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · S&P 500 · 167748 Leser
    Die Inflations-Angst: So tief könnte Gold diese Woche noch abrutschen
    09.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Gold · 108560 Leser
    KI-Aktien im freien Fall: Nasdaq crasht ins Wochenende: Nvidia, Intel, Marvell & Co. tiefrot
    05.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Advanced Micro Devices · 108924 Leser
    Dividenden-Radar: Fortescue aus Australien zahlt Top-Dividenden ohne Extra-Steuer
    07.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · BHP Group · 93036 Leser
    81 Brücken, 41 Tunnel, 1 Fähre: CKU-Bahn kommt: Dieses Mega-Bahn-Projekt soll Russland komplett umgehen
    06.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Vossloh · 146776 Leser
    100 Milliarden Dollar weg: Dieselpreise fressen Amerika auf – Verbraucher zahlen die Iran-Rechnung
    03.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Deere · 65744 Leser
    80 Milliarden reichen nicht: Googles Milliardenwette enthüllt ein viel größeres KI-Problem
    03.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Amazon · 63252 Leser
    Ist es wieder 1987?: Diese KI-Rallye erinnert an die Zeit vor dem Schwarzen Montag
    03.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Micron Technology · 53532 Leser
    Die Kasse soll wieder klingeln: ThyssenKrupp: Kommt jetzt die nächste Milliarden-Abspaltung?
    03.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · ThyssenKrupp · 47568 Leser
    Die Wall Street wittert Blut: Nach dem Nasdaq-Crash werden aggressive Short-Wetten aufgebaut
    09.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · US Tech 100 · 43776 Leser
    Nur ein Szenario hilft noch: Morgen entscheidet sich, ob der Tech-Abverkauf erst der Anfang war
    04.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · S&P 500 · 167748 Leser
    Dividenden-Radar: Der Reeder Wallenius Wilhelmsen bietet 20 % Rendite - Chance oder Risiko?
    31.05.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Philip Morris CR · 145452 Leser
    Dividenden-Radar: DNB: Norwegens Festung der Ausschüttungen
    17.05.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Danske Bank · 112604 Leser
    Die Inflations-Angst: So tief könnte Gold diese Woche noch abrutschen
    09.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Gold · 108560 Leser
    KI-Aktien im freien Fall: Nasdaq crasht ins Wochenende: Nvidia, Intel, Marvell & Co. tiefrot
    05.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Advanced Micro Devices · 108924 Leser
    Dividenden-Radar: Fortescue aus Australien zahlt Top-Dividenden ohne Extra-Steuer
    07.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · BHP Group · 93036 Leser
    Dividenden-Radar: Die tschechische Philip-Morris-Tochter zahlt verlässlich Traumdividenden aus
    25.05.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Philip Morris CR · 86496 Leser
    Rendite auf Mehrjahreshoch: Dividendenkönig im Crash-Modus: Fallendes Messer oder Mega-Chance?
    11.05.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Abbott Laboratories · 84724 Leser
    81 Brücken, 41 Tunnel, 1 Fähre: CKU-Bahn kommt: Dieses Mega-Bahn-Projekt soll Russland komplett umgehen
    06.06.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Vossloh · 146776 Leser
    Preis bleibt wohl hoch: Waffenstillstand? So könnte es jetzt für den Ölpreis weitergehen
    28.05.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Öl (Brent) · 73528 Leser
    Nächster Rückschlag?: BYD: Rudern die Chinesen leise bei Auslandsverkäufen deutlich zurück?
    27.01.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Geely Automobile Holdings · 460904 Leser
    Sell-America-Welle rollt: Dritter Fed-Cut könnte US-Dollar um 10 % abstürzen lassen
    11.02.26 · wallstreetONLINE Redaktion · USD/JPY · 357487 Leser
    "Schnallen Sie sich an": US-Aktien vor 80-Milliarden-Dollar-Blutbad, warnt Goldman Sachs(3) 
    09.02.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Microsoft · 328033 Leser
    Benzinpreis: Spritpreis bald über 2 Euro: Hat das was mit Venezuela zu tun?(5) 
    05.01.26 · wallstreetONLINE Redaktion · BP · 280436 Leser
    Vom Allzeithoch zum Albtraum: Bitcoin: Erst unter dieser Marke lohnt sich ein Einstieg
    12.02.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Bitcoin · 280290 Leser
    Europa kann es doch!: Wichtiger Sieg für die EU: Hier entsteht die größte Freihandelszone der Welt
    06.01.26 · wallstreetONLINE Redaktion · 272571 Leser
    Für Bitcoin und Ethereum: Tom Lee: Die besten Jahre für Krypto liegen vor uns
    17.12.25 · wallstreetONLINE Redaktion · Bitcoin · 267281 Leser
    US-Dollar vor der Todesspirale: Gold-Bombe vor der Detonation – warum jetzt sogar 12.000 US-Dollar möglich sind
    11.02.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Gold · 258951 Leser
    Kurspotenziale bis 85 %: Quantenboom: Markt vor Ver-100-Fachung – die nächsten "Nvidias" stehen bereit
    12.12.25 · wallstreetONLINE Redaktion · IonQ · 257971 Leser
    Börse, Baby!: Silber: Wenn diese Marke geknackt wird, geht der Preis nach oben
    29.01.26 · wallstreetONLINE Redaktion · Gold · 250541 Leser
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     