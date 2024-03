Die Aktie stieg kurz nach der Eröffnungsglocke am Dienstag um mehr als 40 Prozent. Der Handel wurde kurzzeitig wegen der Volatilität unterbrochen. Die Aktie schloss den Dienstagshandel nach der Wiederaufnahme mit einem Plus von 16 Prozent und ging am Mittwoch mit einem Plus von weiteren 14 Prozent aus dem Handel. Die ehemalige DWAC-Aktie, die jetzt als DJT gehandelt wird, ist in diesem Jahr bereits um rund 280 Prozent gestiegen.

Die Trump Media & Technology Group wird seit Dienstag mit einem eigenen Ticker an der Nasdaq gehandelt. Zuvor war die Fusion mit der Zweckgesellschaft Digital World Acquisition abgeschlossen worden.

Mehr als zehn Prozent des verfügbaren Streubesitzes wurde von Händlern geliehen, die hofften, von einem Rückgang der Aktie zu profitieren, bevor die Transaktion abgeschlossen wurde. Ihor Dusaniwsky, Managing Director für Predictive Analytics bei S3 Partners, erklärte gegenüber Barron's, dass nicht mehr viele Aktien für Leerverkäufer zur Verfügung stünden und dass die Gebühren für die Leihgeschäfte hoch seien. Laut Dusaniwsky hatten Anleger, die vor dem SPAC vergangene Woche gegen DWAC gewettet hatten, in diesem Jahr bis Montagmittag 82,5 Millionen US-Dollar bereits verloren.

Anleger, die nun versucht sind, gegen die neue Trump-Aktie zu wetten, müssen mit jährlichen Finanzierungskosten von mehr als 150 Prozent rechnen, um die Aktien zu leihen. Damit ist der Titel laut S3-Daten die teuerste US-Aktie, gegen die man wetten kann, mit einem Short-Interesse von über 100 Millionen US-Dollar.

"Wir werden wahrscheinlich neue Leerverkäufer sehen, die bei den hohen Kursniveaus in diesen Handel einsteigen und auf einen kurzfristigen Pullback zurück in den 30-Dollar-Bereich hoffen", so Dusaniwsky. Und weiter: "Leerverkäufer, die aus diesem Handel verdrängt wurden, werden durch neue Leerverkäufer ersetzt werden, die einen neuen attraktiven Einstiegspunkt sehen."

Laut einer Umfrage unter fünf aktivistischen Leerverkäufern entscheiden sich erfahrene Anleger jedoch größtenteils dafür, dem Unternehmen fernzubleiben. "Ich würde mich nicht darauf einlassen", zitiert Bloomberg Anne Stevenson-Yang, Mitbegründerin und Forschungsleiterin des Leerverkäufers J Capital Research Ltd. "Das ist eine verrückte Meme-Aktie, die von Trump-Fanboys gepusht wird."

"Es ist vielleicht die Meme-Aktie schlechthin", sagt auch Usha Rodrigues, Professorin für Gesellschaftsrecht an der University of Georgia School of Law. "Sie wird volatil sein, und ihre Volatilität wird von Trumps Verhalten mindestens ebenso stark abhängen wie von den Fundamentaldaten."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

