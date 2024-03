Das SDAX -Unternehmen wird somit im Juni insgesamt 6,10 Euro je Anteilsschein an seine Aktionäre ausschütten. Gemessen am aktuellen DWS-Kurs entspricht das einer stolzen Dividendenrendite von etwa 16,1 Prozent. Da kann selbst Mercedes-Benz mit der Traumrendite von 8,3 Prozent nicht mithalten. Ein großer Unterschied ist allerdings, dass die Sonderdividende der DWS eine einmalige Sache ist, ohne sie würde der Vermögensverwalter lediglich auf eine Dividendenrendite von 5,55 Prozent kommen.

Bei der wöchentlichen Dividenden-Kolumne von wallstreetONLINE wenden wir uns heute dem Fondsverwalter DWS Group zu, der in diesem Jahr eine rekordverdächtige Ausschüttungsrendite verspricht. Die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank hat zusätzlich zu ihrer regulären Dividende in Höhe von 2,10 Euro je Aktie eine Sonderdividende von vier Euro angekündigt.

Ursprünglich hatte die DWS 2022 eine Sonderausschüttung im Volumen von einer Milliarde Euro angekündigt, wenn freies Kapital bis dahin nicht für mögliche Zukäufe gebraucht worden sei. Nun werden immerhin 800 Millionen Euro ausgezahlt.

Am meisten über die Ausschüttungen freuen kann sich die Deutsche Bank. Da sie fast 80 Prozent der Aktien der DWS hält, fließen insgesamt rund 970 Millionen Euro in ihre Kasse (reguläre Dividende plus Sonderdividende). Wer wegen der Sonderdividende auf die DWS setzen will, sollte bedenken, dass die Aktie, sobald sie ex Dividende notiert, um genau die ausgeschütteten 6,10 Euro niedriger stehen wird. Sie gleich nach der Ausschüttung wieder zu verkaufen bringt also potenziell keinen Gewinn.

Lohnend ist die Investition also nur, wenn der Aktienkurs danach wieder steigt – und dafür sind die mittel- und langfristigen Wachstumsaussichten des Vermögensverwalters entscheidend. Anfang Februar gab die DWS für 2023 einen Rückgang des Vorsteuergewinns um elf Prozent auf 937 Millionen Euro bekannt und rechnet für das laufende Jahr nicht mit einer Verbesserung der Maßzahl. Gleichzeitig verzeichnete die Firma vier Quartale in Folge Geldzuflüsse von insgesamt 75 Milliarden Euro, sodass sich das verwaltete Vermögen auf 896 Milliarden Euro erhöhte.

Dass die Einnahmen der DWS nicht parallel zum wachsendem Kapital zunahmen, liegt vor allem daran, dass immer mehr Anleger auf günstigere Anlageprodukte wie ETFs setzen, während die aktiv verwalteten Fonds mit höheren Managementgebühren in der Beliebtheit abnehmen. Eine Kehrtwende bei diesem Trend ist nicht in Sicht. Das spiegelt sich auch in der Kursentwicklung wider: Seit dem Börsengang der DWS 2018 für 32,50 Euro je Aktie hat sich nicht allzu viel getan. Die jährliche Rendite (ohne Dividende) beträgt etwa 2,7 Prozent.

Was für einen Unterschied eine hohe Dividendenrendite für ein passives Einkommen machen kann, verdeutlicht auch unsere beliebte Berechnung, wie viel Kapital Investoren auf den Tisch legen müssen, um mit den Dividenden des Unternehmens jährlich 12.000 Euro einzunehmen, also umgerechnet 1.000 Euro monatlich. Bei 6,10 Euro Dividende sind dafür 1.967 DWS-Aktien notwendig. Beim aktuellen Kurs von 37,86 Euro müssen also etwa 74.480 Euro investiert werden. Aber, wie gesagt, die Sonderdividende ist einmalig! Im Vergleich dazu sieht die Munich Re, unser Dividenden-Kandidat vom vergangenen Samstag, mit erforderlichen 340.000 Euro Investitionen, deutlich knauseriger aus. Auch wenn der Rückversicherer die Ausschüttungen kürzlich deutlich stärker als erwartet auf 15 Euro je Anteilsschein erhöht hat.

Übersicht zur Dividende der DWS*

Marktkapitalisierung aktuell: 7,6 Milliarden Euro

Dividende erhöht: fünf Jahre in Folge

Dividende nicht reduziert: noch nie seit dem Börsengang 2018

Durchschnittliche Erhöhung der (regulären) Dividende seit 2018: 9,1% p.a.

Zeitplan

25.01.2024: Dividendenvorschlag

06.06.2024: Dividendenbeschluss bei der Hauptversammlung

07.06.2024: Notierung ex Dividende

10.06.2024: Dividenden-Stichtag

11.06.2024: Dividendenzahlung

* Quelle: DWS, wallstreetONLINE.

GJ Div.rendite in % Dividende in Euro Ausschüttungsquote von Überschuss in % Entwicklung (ohne Div.) in % 2027e 7,6e 2,90e n/a n/a 2026e 7,1e 2,70e n/a n/a 2025e 6,6e 2,52e n/a n/a 2024e 5,7e 2,16e n/a +8,86 (YTD) 2023 16,11 2,10 + 4,00 n/a +14,10 2022 7,23 2,05 69,0 -15,53 2021 7,51 2,00 51,3 +1,87 2020 4,61 1,81 65,1 +9,14 2019 5,03 1,67 65,2 +35,02 2018 4,63 1,37 70,3 -28,60

* Quellen: DWS, FactSet, wallstreetONLINE.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion